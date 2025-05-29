鍾嘉欣恭喜前度伍允龍有新戀情　想拍《溏心風暴》電影版

藝人人鍾嘉欣（Linda）現身金鐘出席「OCBC華僑銀行」活動，擔任品牌大使的Linda首次拍攝銀行廣告，她笑稱以往在電視看見銀行廣告覺得很靚，終於有機會實現夢想，而今次亦是以母女檔拍攝，當她問到女兒Kelly意願時，女兒回覆「Why not」，Linda更分享自己教了一次台詞後，女兒便識自己寫拼音練習，相當醒目，Kelly拍攝時更笑到肌肉痛，直言她體驗到媽媽工作的辛苦，將來有合適的機會亦願意再拍攝，留低子女成長的美好回憶。

問到前度伍允龍的新戀情，她表示今日透過經理人才知道，亦恭喜和祝福他，提到有人評論其新女友長相像她，她則笑指：「我係呢一行我覺得係最多人似我，每次選港姐一定有佳麗話似我，鄭丹瑞又話個女似我，跟住仲有Yumi（鍾柔美），可能我個樣比較普遍。（佢係咪鍾情你個樣？）我唔敢評價喎。」又指藝人拍拖不容易，好多人關注，希望能給自由空間他們。

另外，好友王君馨今日公布已誕下B女的喜訊，Linda表示自己一早知，忍住了秘密很久，笑稱自己由君馨幾時作動、生產、到BB幾時開眼都知，亦有給少少Tip例如喂人奶嗰啲，一會兒可能會去探望君馨和BB。

早前擔任林峯演唱會第五場嘉賓的Linda，表示演唱會後沒有時間聚舊，因為林峯有下一場演唱會要準備，現在已完騷但她則要準備返回加拿大，她坦言年紀愈大愈珍惜友誼，看到久違未見的朋友，只要各自健康已經很感恩。講到合作，她笑指看見網民不停回顧《溏心風暴》，令她覺得「津津有味」，醒覺當年他們兩人幾襯，如果拍《溏心風暴》電影版、老版都幾好。

Linda更透露將於7月會返港，去內地惠洲開演唱會，提到在紅館開騷，她指是每個歌手的夢想，自己都好希望能做到，會開始計劃，老公亦很支持自己，笑言對方秉承着「Happy Wife Happy Life」的想法。