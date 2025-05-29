陳曉華捉蟲嚇到模糊瘋狂揼地　玩蛇雙手合十定驚

藝人陳曉華（Hera）亮相無綫新綜藝節目《一日打工限定》，試做一日動物護理員，她的真驚嚇表情畫面爆笑又可愛。近年主力拍劇的Hera，被譽為無綫「劇后」，擅長演繹傻氣又可愛的角色，其實真實一面的Hera，同樣熱血傻氣兼備，經常無預警下自我Hyper、大笑大叫，試過撩在動物園遊玩的小朋友傾偈，且「強迫」小朋友稱讚她，真的大細路。

今次Hera做動物護理員，除了集體力、專注力外，更是膽量大考驗，尤其要捉蟲、玩蛇，對她來說難度極高，她負責捉麥皮蟲餵鸚鵡的任務最為搞笑，初時Hera對捉蟲覺得好有趣新奇，但當她將蠕動中的蟲仔拎上手時，嚇到尖叫，兼瘋狂揼地喊驚：「佢哋好活躍呀，好驚呀！」節目畫面更出現「嚇到模糊」的狀態，相當好笑，在旁邊負責Hera的護理員忍不住掩嘴大笑。

去到玩蛇環節，一本正經的Hera用盡方法不驚動手上的蛇，她形容自己又好奇又好驚，不時扁嘴和驚嚇𪘲牙聳䚗表情，還一度雙手合十定驚，在檢查蛇寶寶時，更被舔了一下。雖然全程驚驚青青、又喊又笑，但Hera最後都成功完成為蛇寶寶檢查工作，Hera事後指自己用拖字訣去紓緩驚慌情緒：「我係咁拖時間同埋不停講嘢去抒發番我嘅緊張，同埋要拎出自己最認真看待事情嘅狀態，其實我唔算係好緊張，我只係諗緊辦法去克服佢。」