女神配對計劃︱葉蒨文喜歡男仔眼細　李芷晴要高大猛男

無綫真人騷戀綜《女神配對計劃》由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」代表江美儀、陸浩明和陳懿德，為無綫女神包括葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Step）、關嘉敏（Carman）和羅毓儀（Yuki）等公開招親搵男友，節目將於6月8日首播，而周日（1日）先播出《女神配對計劃花生搶先看》公開逾700位參賽者海選現場。Yuki、Sophie及Step均為「外貌協會」，Yuki直言第一眼一定睇樣先，Sophie講明喜歡男仔眼細細，Step就喜愛高大男仔，Carman就最緊要有Feel。揚言希望在節目中遇到真命天子的Step，表明：「好憎啲搞爛Gag嘅人。」

節目精選了16名參賽者，他們各適其式，有報稱體適能教練兼任職猛男餐廳的「青筋波袁偉豪」Ray，樣子酷似袁偉豪，Ray在才藝表演環節將猛男餐廳學的「冧女」招式套用在阿Bob身上，真空壯態餵阿Bob食朱古力及替他抹嘴，成功引發全場爆笑。至於同樣任職過猛男餐廳的Jason，邀請陳懿德（德德）示範「猛男舞步」，拉著德德的手起舞，江美儀即時大聲喊停，並搞笑地搬出羅天宇說：「得喇！夠喇！可以停喇！因為我真係識羅天宇嘅！」。被嚇到一味只懂傻笑的德德，受訪時笑言覺得Jason的「狂野」與Sophie相當合襯。另外又有自稱有6000、7000萬身家的參賽者，現場施展360度來回「旋風式踢腿」及點穴法的奇招。