Edan嘆大家將小事化大：任何人講句嘢都可以變風波

影帝謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan）、陳思圻、廖子妤、栢天男及練美娟等，今日（29日）出席新劇《光明大押》記者會，眾人在台上大玩遊戲，吸引大批粉絲到場支持。

身兼演員及監製的謝君豪，笑言首任監製感覺「人都癲」，坦言辛苦但學到很多，若有機會亦會再做，直言下次做監製會繼續請Edan合作，再由對方介紹其他MIRROR隊友一同演出，身旁Edan即表示會推介隊友AK（江𤒹生），指謝君豪曾表示很欣賞AK主演的舞台劇，笑言若隊友想跟謝君豪合作便要巴結他。談到AK新歌MV「瞓棺材」被指有抄襲之嫌，Edan指棺材穚段很多時會出現，坦言大家將事情放大了：「依家網絡資訊太發達，任何人喺網絡講句嘢都可以變咗風波，其實好多MV、劇集都會有類似嘅嘢，我自己MV好多時自己都會參與創作，最基本開頭我絕對唔會Copy人，但出到嚟如果大家覺得係抄嘅都冇辦法，最緊要自己心態唔好做呢件事。」

談到他在團綜《呂濤米Lo花Son Show》中，與經理人花姐展開深情對話事時相當感觸，他坦言對方由MIRROR成軍後一直也很愛錫大家：「犧牲自己的時間去為我哋，大家咁多年經歷咁多嘢，第一次講咁內心嘅説話係有啲感觸，依家嘅關係由以前嘅經理人進化到好似阿媽咁。（慈母定虎媽？）又慈又虎囉，佢以前比較霸道。」他坦言也覺得自己成長了不少，以往為免加重對方擔心故報喜不報憂，現在所有事情包括感情問題也會跟對方表達。

廖子妤跟栢天男今次再度合作，二人現場互派高帽，栢天男大讚廖子妤演技好兼氣場十足，精準做到導演和剪接的要求，笑言自己演戲方面只能做對方的跟班；廖子妤則讚栢天男靚仔又醒目，雖不懂中文但會做足功課，提前為劇本寫上拼音，又建議對方可考慮找個懂中文的女仔拍拖順便學好中文，但指自己身邊朋友尚未名花有主的只有談善言，栢天男聞言即笑言：「佢太強勢，我未必可以Handle到呀！」

至於今次是謝君豪親自致電邀請演出，栢天男坦言是難得機會，寧願推掉所有工作也要接。廖子妤則表示因當時正在拍戲，幸好檔期最終能無縫接軌，直言自己很愛演戲，有演出機會都一定會接。