白玉G奶妹　全方位爭妍

留有一頭短髮嘅月雲夜，青春俏麗，人見人愛；而紅音麗嘅外表綺麗迷人，身材更加係冇得彈！（互聯網）

唔少日本AV女優天生係好波之人，心口對車頭燈唔止夠大，而且外形飽滿、彈性十足，仲要有一層好似白玉咁嬌嫩嘅肌膚，堪稱人間極品！今日出場嘅兩位女主角——紅音麗同月雲夜都有一對白玉G奶，究竟兩者之間嘅魅力比併會由誰人勝出呢？

性感企業家

好多人覺得打工不如創業，自己做老闆，唔使受制於人，但有啲人喺榮升老闆後，依然走去打工，背後原因可以話係一言難盡，今年25歲嘅紅音麗就係人辦！話說阿妹嘅前藝名叫二階堂麗，喺上年由片廠E-BODY帶入AV界嗰陣，早已完成美容課程，並且獲為社長階層嘅爸爸傳授賺錢秘笈，成功開設美容服務公司，因而被E廠稱為「日本一性感企業家」。至於阿妹為乜會以老闆下海拍AV？聽講同性慾太強有關，信不信由你，但睇番阿妹嘅顏值同身材都有本錢喺AV界立足，尤其係心口嗰對白玉G奶，軟彈適中，堪稱一等一靚波，加埋演出投入，面對男優嘅進攻，總係表現得溫柔體貼，實在令人睇得好窩心！

紅音麗

出生地：日本東京

身高：5呎4吋

三圍：34G-22-34

豪爽女主播

講起白玉美乳，好多AV迷都會諗起水卜櫻嗰對「十年一遇之美巨乳」，查實同樣來自AV廠Moodyz嘅專屬女優月雲夜，心口嗰對G奶一樣咁掂，更獲片廠稱為「奇迹之G奶美少女」！話時話今年22歲嘅月雲夜，留有一頭清爽短髮，青春可人，據講入行前喺地區電視台做過女主播，但好多人只係對佢嘅性史感興趣。原來阿妹為人豪放唔怕醜，多次向傳媒透露自己嘅性癖好同性經驗，試過同一位床伴研究各種體位，並且將呢啲實戰經驗喺鏡頭前展現出嚟！事實上，睇番阿妹嘅演出確係精彩，往往玩到男優不斷呻吟，而且乜嘢都夠膽試，好有潛質成為癡女，實在係AV界嘅可造之才！

月雲夜

出生地：日本東京

身高：5呎

三圍：34G-23-33

第1回合

鬥身材

鬥Cup數，月雲夜同紅音麗都有一對G奶，難分高下，前者嘅肉地結實、肌膚白滑有透明感，確係幾吸睛，惟獨身高只係5呎，同後者嗰副白嫩辣偈一比，就係輸蝕在呢4吋差距！

第2回合

鬥戲路

紅音麗勝在柔情似水，喺鏡頭前總係千依百順，以服務男優嘅心態招呼對方。相反，月雲夜有少少偏向癡女風格，往往玩到男優大叫「也咩嗲」先會滿足。兩者嘅戲路各有特色。

第3回合

鬥投入

話說紅音麗之所以下海，因性慾太強，所以每次同男優喺床上交鋒，總係表現得難捨難離。至於月雲夜同男優曳曳時，同樣表現得相當陶醉，而且乜都敢試，連中出都OK！

紅音麗勝！

查實論鏡頭前嘅表現，月雲夜同紅音麗真係不相伯仲，各有特色。若然鬥好波，兩位美女亦係五五波，只係紅音麗嘅身材高挑一啲，從而喺呢場勢均力敵嘅比併中佔到少少甜頭。