宣萱未有擔任林峯演唱會嘉賓　真正原因曝光

藝人宣萱現身中環出席公開活動。問到她為何沒有擔任林峯演唱會嘉賓，她笑言自己未夠資格，昨晚則因預備工作緣故未能出席演唱會，之後會去看澳門場，又指古天樂是在演唱會上公布電影《尋秦記》即將在元旦上映，令她不用再經常被人問到何時上映。

談到會否期待電影上映和宣傳，她笑言希望自己樣貌與拍攝當年變化不大，對於拍攝多年才終於上映，她則指：「其實我唔係最慘個個，觀眾仲慘，期待咗咁多年。（你睇咗未？）好初期未拍晒個陣有睇咗一下。（可能剪到唔同）係啦，後尾要補戲我又拍緊戲補唔到，佢話唔緊要啦我P你上去，即係依家科技就做到好多嘢。」又指未有確實宣傳日期，但認為宣傳比謝票更重要。

至於早前無綫舊夥伴歐陽震華等在內地綜藝節目上組男團，表演跳舞即引起話題。宣萱表示有看到新聞但沒有觀看片段，直言綜藝都是抱住玩的心態，不是跳舞出身跳不好很正常，加上都要較長時間預備，她又分享早前為了與Sica（何洛瑤）跳10多秒的舞，自己在家不停練習，足足準備了5日。而談到工作動向，她透露即將開劇，會與某些新人合作，坦言認為有新人才有更多化學作用，但角色方面則未能透露住。