Kylie Page　巨乳大胃王

四仔界物色女脫星總係由青春、貌美、偈正呢幾方面入手，所以星探通常會喺選美活動中發掘新血，或者向網紅打主意，而今日為大家介紹嘅美女Kylie Page算係比較特別嘅一個，居然因為參加大胃王比賽而獲得入行契機，實在令人意外！

食量驚人

隨住OnlyFans、Fansly等會員制網絡平台興起，唔少有意投身脫界嘅女郎，往往先開設帳號，睇吓網絡人氣如何，再決定下一步行動。至於來自美國奧克拉荷馬州克萊爾莫爾嘅Kylie Page，入行過程比較特別，事緣擁有美國原住民血統嘅佢，自細就勁鍾意食嘢，但為保身材唔會過肥，努力做運動，結果胃口不減反增，到咗18歲嗰年，同朋友一齊參加大胃王比賽，唔止奪得季軍，仲被身處現場嘅脫星事務所星探睇中，問有冇興趣拍四仔。據Kylie Page憶述，嗰位星探把口𠺘過油，不斷讚佢身材好，搞到成個人飄飄然，又覺得本身好色，拍四仔有得玩又有錢收都幾好，於是答應對方。

發展順利

查實Kylie Page同好多女仔一樣渴望做明星，早喺2015年已經參加過辣妹真人騷嘅海選，後來同脫星事務所簽約，唔夠一個星期就獲四仔片廠Kelly Madison Productions提供演出機會。雖然阿妹喺出道作《Morning Joe》入面，只有口愛演出加顏面發射，但面對男脫星胯下神兵，毫不怯場，且吞吐自如，加埋本身有一對34G純天然車頭燈，瞬間成為唔少四仔迷追捧嘅對象，並且喺翌年舉辦嘅AVN頒獎禮上，獲得最佳巨乳女脫星、最佳口愛女脫星、最佳新進女脫星呢3項提名！

時至今日，Kylie Page已經同多間著名四仔片廠合作過，人氣愈嚟愈勁，並奠定其天后級地位。另外，阿妹喺前年開始發展網紅事業，係就係遲咗啲，但以佢嘅知名度，相信有大把網民會爭住成為追蹤者！

Profile

出生地：美國奧克拉荷馬州

身高：165cm

三圍：34G-25-35

波大籮又大，令Kylie Page輕易吸引到四仔迷嘅眼球，加埋擅長食大雪茄，成為脫界嘅人氣王，難怪一開設OnlyFans帳號，粉絲數字會直線飆升啦！