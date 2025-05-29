陸浩明做司儀被指倒米　公開司儀稿據理力爭

藝人陸浩明日前為活動擔任晚會司儀，事後有網民在社交平台出PO，指「千祈唔好搵陸浩做主持」，指陸浩明全晚在講公司的競爭對手名字：「呢條友做主持，開口埋口就xxx，你係咪有病㗎？xxx係隔籬保險公司，係咁講隔籬保險公司個名……」又指他在會上大讚TVB，沒有理會到該公司與開電視是屬於同一老闆。

帖文曝光後引來極大回響兼負評居多，陸浩明在相關帖文留言回應，並貼出官方司儀稿，證明自己沒有倒米，表示︰「先多謝呢位網友嘅留意，點解會提到xxx呢？係因為大會想鼓勵新一年成績卓越嘅同事可以到xxx參與精英會議，『MC稿』裏面都有提到，可以畀你哋睇吓，可能呢位網友當晚玩得太高興啦，冇太留意我哋MC台上對話嘅前文後理同原整意思，產生咗誤會。」

陸浩明指當晚客戶都玩得好開心，表示︰「其實司儀每次上台3、4個鐘頭主持活動，我同好多MC一樣，事前必定會做好對稿同綵排嘅工作，確保活動過程完滿流暢，做到最好嘅效果。演藝圈好多藝人都好努力工作，明白隨心寫一個評論好簡單，但希望可以用正面心態欣賞每一位台上嘅藝人。作為一個小藝人好希望香港嘅演藝圈可以百花齊放，不分你我有更多精彩嘅節目同作品。 」當陸浩明回應一出，樓主就沒有再回應陸浩明。