古天樂當眾跪林峯　破解「傳說」

藝人古天樂終極現身林峯個唱尾場，扮成「香港隊長」的他全程High爆，載歌載舞，更「項少龍」上身，突然向林峯下跪，又親自拆解電影《尋秦記》的都市傳說，正式宣告明年上映，而林峯亦更忍不住高呼：「我得咗喇！」

林峯在紅館一連7場的演唱會，前晚尾場請來古天樂壓軸登場，二人先合唱《尋秦記》主題曲《天命最高》，接着響起《今期流行》音樂，不僅全場尖叫，連古天樂亦非常high，跳了幾下招牌舞步，在旁的林峯見狀即興奮大叫：「Yeah！我得咗喇！」古天樂更「項少龍」上身，向林峯單膝下跪，笑說：「皇上，我嚟遲咗！因為我坐時光機去錯咗2125年。」又搞笑指對方變了樣及髮色，林峯亦以角色「嬴政」身份回應：「要融入社會，同埋我改咗名，唔叫嬴政，我叫林峯。」古天樂即取笑謂：「好彩唔係叫淋病。」

由於電影版《尋秦記》完成多年，一直上映無期，被形容為「都市傳說」，當林峯問到與「項少龍」何時會在大銀幕出現時，一身戰衣打扮似足美國隊長的古天樂，突然親自解開謎團，宣布將於明年元旦上映，令觀眾相當興奮。全晚投入感極強的古天樂，更趁林峯換衫時間再高唱一曲《男朋友》，難怪事後林峯都忍不住說：「其實佢真係好鍾意唱歌。」

High爆吹水收徒弟

另外，情緒高漲的古天樂主動落台與觀眾互動，見到捧場的張繼聰坐在觀眾席，索性將咪遞給對方，霸氣地說：「講幾句呀！」張繼聰即幽默地稱他為「香港隊長」，又賣口乖提大家記得睇《尋》片，逗得古天樂指住林峯說：「呢個係我第一個徒弟，你（張繼聰）係我戲入面第二個徒弟。」

完騷後，林峯偕古天樂和周秀娜一同開香檳慶功，他受訪時表示台前幕後都因為古天樂的到來感到興奮，最開心是「都市傳說」得到解鎖，他還爆料指古天樂很喜歡唱歌：「佢好enjoy舞台，我哋第一次合作，唔代表私下冇唱過歌。」對於其椅子舞環節掀起話題，他認為跳舞不用密集式，最緊要有人記得，所以覺得今次很成功，並說太太也識跳，而他與周秀娜跳辣身舞時，太太適時帶了女兒去廁所，他指與太太一早夾好，亦因為工作不需要特別備案。提到之前鍾嘉欣做嘉賓，勾起網民不少回憶，希望能召喚他的另一舊拍檔徐子珊亮相做嘉賓，林峯感慨表示：「真係失蹤人口嚟㗎喎，我同吳卓羲都唔知佢去咗邊。」提到「城寨兄弟」伍允龍帶女友李蔓瑩捧場，林峯蠱惑地說：「你哋遲咗知，知佢拍拖嘅，不過第一次見。（伍允龍拍拖開心咗？）佢不嬲係開心人，祝福佢。」

至於周秀娜尾場賣大包，跳到除去外套僅穿黑色Bra Top和短裙。她受訪時坦言多謝今次機會，令她克服舞台恐懼症，更指今次最大福利是可以摸勻林峯全身，每一晚都好回味，笑說：「今日最後一日，都摸得好盡吓。（覺得自己表現夠唔夠姣？）朋友都覺得OK！」

張馨月露面捧場囡囡紮紮跳

囡囡Luna亦有同行，Luna看到林峯站上離地近20米的吊臂升到紅館天花時，興奮得跳起及揮動螢光棒，又隨着歌聲在台下跳跳紮，林峯唱《Hello》時，望着女兒說：「Hello Luna」，又扭腰及派飛吻，到鳴謝環節時，他更多謝太太及再跟女兒打招呼，完全是「寵女狂」。

騷後，前晚偕老公捧場的胡杏兒都不禁於社交網留言讚林峯：「點解有人可以靚仔之餘，唱歌又好聽，跳舞又咁好，仲要做戲又好睇，個人又好，仲要仲要咁錫屋企人，上天好唔公平喎！」

除了杏兒，前晚張繼聰與謝安琪、陳山聰一家、楊偲泳、梁業（肥仔）等都有前來捧場，之前一名演唱會長髮Dancer因太靚仔被網民「點相」，林峯竟上前跟山聰的兒子Jaco說：「我哋有個Dancer哥哥同你好似樣，你陣間留意吓，長頭髮嗰個呢！」