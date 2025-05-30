【是日通勝】

農曆五月初四

乙巳年 辛巳月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：48、24、32

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

金牛座：工作穩步前進，財運平穩，愛情生活甜蜜。

雙子座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

巨蟹座：手忙腳亂，休息時間也沒有，判斷力下降。

獅子座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

處女座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

天秤座：心不在焉，做事馬虎，防小人在背後暗算。

天蠍座：施比受更有福，多做善事，財運會更加好。

人馬座：具有冒險精神，財運不錯，收入比預期多。

山羊座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

水瓶座：身心狀態一般，無論做甚麼事都提不起勁。

雙魚座：愛情運上升，事業與財運下跌，心情一般。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）羊 事業強

（跌）蛇 健康差

鼠：貴人助力強，事業有突破，投資忌衝動。

牛：工作順利，但要注意休息，不要捱夜。

虎：小人暗中干擾，謹言慎行，宜守不宜攻。

兔：運勢起伏，工作要有耐性，切忌急進。

龍：待人接物要保持謙遜，宜聽別人意見。

蛇：是日沖煞，健康有隱憂，要注意衞生。

馬：運勢回穩，事業有新機，有利傾生意。

羊：事業運強，貴人相助，得着比預期多。

猴：工作進度有點阻滯，保持耐性很重要。

雞：事業與財運佳，付出愈多，收入愈多。

狗：財運上升，只須做好本分，有利可圖。

豬：運勢不穩，無論做甚麼都要醒醒定定。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

AI風水

AI風水與AI算命，AI風水一定比AI算命困難。因為個人命運，AI的數據絕對豐厚，而八字的玄學理論，各式各樣的方法，網絡上的數據，也是非常豐富的。AI風水的理論數據，古書當然有，但在運用上，有很多不同的見解，AI風水會在數據中如何理解，我不知道，一定不如算命。

風水在理氣上，三合與玄空，三合風水是整體的配合來論，而玄空風水則以時間為主，也許三合風水有不足的地方，只要當時得令，於玄空風水而論，則是大吉。AI風水的數據，也許最豐盛的，應該是玄空飛星，而八宅風水，也許在AI風水數據中，是過去式，因為近二十年來，比較少人用。

大家都知道風水分陰陽兩宅，而且風水需要巒頭與理氣，理氣的門派特別多，現代的建築物，在風水的影響非常大，而偏偏在古書中，沒有此數據。在網絡上的分析，也是各式各樣，而且分歧十分大，AI風水應如何應用這些數據。

AI風水要服務普通民眾，在未來兩三年內，是困難的。AI風水如何學習現有的數據，或如何服務大家，需要兩三年後，再作觀察。最後還有布局，AI風水還有路要走。