楊冪睇穿高清陷阱避過一劫　林允「峰」殺全場

內地女星楊冪、林允等前晚亮相時尚晚會，身穿金色低胸裙的林允搶盡風頭！今年大會特設「高清大挑戰」，以高清近鏡拍攝眾星容貌，林允與眾女星無一倖免，而向來醒目的楊冪一望到鏡頭即極速閃開，成功逃過一劫，令不少網民笑指她果然是「小狐狸」！

內地有時尚品牌前晚於上海舉行年度大型派對，吸引楊冪、林允、鞠婧禕、孫儷、張凌赫，以及台灣名模林志玲等近百位嘉賓現身撐場，星光熠熠！席間一眾女星爭妍鬥麗，其中以林允的金色低胸透視晚裝最為搶鏡，造型主打金蛇元素，被內地網民形容「蛇塑具像化」，靚相瞬間被瘋傳，成功打了一場「紅地氈勝仗」。楊冪與惠英紅「黑、金配」牽手踏上紅地氈，合照後拍獨照時互相禮讓，楊冪十分尊重前輩，事事都以對方為先，禮數十足。

「小狐狸」醒目冇失手

今年主辦方大搞新意思，特別在透明簽名板後面放高清鏡頭，以近鏡拍下眾星面貌，林允、鞠婧禕、孫儷等群星都冇一倖免，幸皮膚狀態不俗，而於紅地氈上全程孖住惠英紅的楊冪則非常醒目，一見鏡頭即極速閃避，最後還報以「V」字手勢，惠英紅則笑笑口簽名，「硬食」高清近鏡。事後楊冪避鏡頭一事，瞬間成為網上熱論，曾拍過《狐妖小紅娘月紅篇》的她，更被網民以「小狐狸」來形容：「果然是小狐狸，高清近鏡？NoWay!」、「老江湖豈會失手？」亦有網民留言：「沒去活動的藝人幸運了。」早前有指劉詩詩原本都是今次活動嘉賓之一，但因她要拍攝大型短劇《奇跡》而未能亮相，故詩詩變相成了今次「幸運兒」，亦避過跟楊冪正面交鋒！