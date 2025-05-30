伍富橋搬入億元豪宅　無顧慮追夢

「億萬駙馬」伍富橋與太太結婚3年，最近決定放棄二人世界，搬入外母市值過億的獨立屋同住，屋內有私家𨋢和游泳池，愈住愈富貴，無後顧之憂的他可以全力發展事業追夢，堪稱人生勝利組。

藝人伍富橋（Alvin）和太太Shirley早前搬入外母家同住，原本的二人世界變成3個人和7隻小動物的大家庭，Alvin指外母非常開通又新潮，相處如同朋友，沒有隔膜。Alvin早前受訪介紹家居，身處的獨立屋位於九肚山豪宅地段，面積逾3,000呎、市值逾一億，屋內有私家𨋢及私家游泳池，地方闊落，7隻貓狗在大廳跑跑跳跳都冇問題。

寬敞的大廳內，最矚目的一定是逾百隻Bearbrick公仔收藏品，全部是Shirley的私人珍藏，包括27個巨型限量版，極為壯觀。地下的廚房面積也不小，放下大餐桌後綽綽有餘。不過廚房屬於老婆的專屬區域，Alvin說：「老婆煮嘢好叻，中西泰菜、蛋糕、麵包乜都識，（所以食到幸福肥？）食得我肥又食得瘦，最近瘦番，佢煮嘅減肥餐都好好食。」他透露太太還有經營鮑魚及XO醬生意，將會推出網上煮食頻道。

鼓勵老友記健身

除了藝人身份，Alvin亦有開設健身中心和物理治療中心，透露將舉辦別開生面、專為中高齡人士而設的硬舉比賽，他表示：「硬舉比賽（Deadlift）喺台灣好流行，香港就比較少聽到長者健身，好多人誤解長者唔好咁多郁動，其實太舒服狀態反而加速退化及肌肉流失，更加易跌倒出事。」之前他曾於台灣見過80多歲的銀髮族參賽者，令他大感佩服，透露比賽勝出者有機會到台灣參加總決賽，希望鼓勵長者外出走動。