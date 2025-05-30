陳嘉容直播帶貨到巴黎　被爆口頭襌多好可愛

近年不少藝人做直播帶貨，名模陳嘉容（Eunis）都加入成為一分子，不過今次Eunis是「奢華版」，飛到法國直播帶貨。早年成功轉形，由名模轉為向形象及禮儀培訓工作發展的Eunis，近日試新跑道，聯同直播帶貨女王ViVi聯手殺入巴黎，展開一連十日的「奢華直播帶貨馬拉松」，兩位靚女走遍花都特色商舖，由經典百貨到隱世設計師小店，狂推過百件潮服、珠寶和護膚品。

首度去法國工作的Eunis，笑言從未試過一日講這麼多說話：「直播令我講嘢快咗，有節奏感同流暢咗。剛開始會比較生硬，但之後就放鬆番，多咗同粉絲互動溝通。」Eunis在巴黎街頭，不經意地名模上身，舉手投足從容就擺出名模Pose，拍下大量時尚美照，亦意外發現「隱世攝影大師」，原來同行的「攝影師」是ViVi的老公，全程用手機快拍Eunis。ViVi亦笑指老公是一個被金融業耽誤的攝影師。

ViVi又直言以前會覺得名模在台上都好Cool，誰不知私底下的Eunis有好多可愛小習慣，爆Eunis直播時經常有口頭禪，如：「吓？哦？」，但很是平易近人。ViVi在鏡頭前表示只吃沙律，反不停慫恿 Eunis吃多點，事後講笑：「這是女人的心機。」網民反應熱烈，有人驚嘆： 「原來帶貨都可以咁優雅！」