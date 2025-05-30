臨時加插「強姦戲」　奇雲高士拿被女特技人入稟告性騷擾

荷里活男星奇雲高士拿（Kevin Costner）近日被一名女特技演員Devyn LaBella控告性騷擾。該名演員指控，自己在2023年奇雲自編自導自演的西部片《Horizon: An American Saga - Chapter 2》片場，演出了一場劇本沒有的「強姦戲」。

據知Devyn LaBella於周二（27日）在加州洛杉磯高等法院提告，她向法庭表示：「我是在奇雲高士拿的指導下，遭遇了一場暴力、未經編排、未經排練的強姦戲。」根據訴狀，她是以特技演員身份加入劇組，擔任女主角Ella Hunt的替身，工作內容包括參與「肢體動作場面」與各類特技演出。她表示自己事發當天為Ella任替身拍攝一場「非親密戲」，但她指奇雲臨時加了一場戲，指導另一名男演員Roger Ivens強姦Ella角色的鏡頭。

她憶述當時奇雲指導Roger的情況：「爬上Ella身上，並用力扯起她的裙子」。不過Ella拒絕演出並即時離開片場，奇雲即時要求由Devyn代替Ella拍攝，她強調這是在「未經正式通知、未經同意、缺乏準備，且未採取適當保護措施」的情況下進行，這也「超出了她作為特技替身的職責範圍」。此外，她亦指控當時片場為「開放場景」，任何人都可以自由進出，「觀看這場戲的拍攝過程」。拍攝完成後，Devyn表示自己情緒崩潰，感到「羞辱與羞愧」回憶畫面不斷湧現，並因「睡眠障礙、對親密的恐懼、焦慮」等症狀而開始接受心理治療。她因此請假數日，之後重返片場，但現場氣氛變得「尷尬」，其餘的鏡頭再沒有用上她。至於奇雲的律師就回應反駁Devyn的指控，並批評她過往經常在娛樂界控告其他人。律師亦指奇雲向來都關心片場所有人士並對拍攝現場的安全認真看待。

根據美國演員工會（SAG）的規定禁止「任何臨時要求演員裸露或進行模擬性行為」，若需調整親密戲，製作方須提前48小時通知並取得演員同意。Ella Hunt的合約也明確要求，所有親密戲必須有專業協調人監督。