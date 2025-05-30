赴日參加《ASEA》　邊佑錫金惠允各捧3獎成大贏家

去年憑韓劇《背著善宰跑》人氣急升的韓星邊佑錫與金惠允，昨晚（29日）在日本橫濱出席由韓國媒體主辦的《Asia Star Entertainer Awards 2025》（ASEA 2025）。

邊佑錫除了擔任頒獎嘉賓之外，又奪得「最佳演員獎」及「粉絲票選藝人獎」，亦憑《背》劇的主題曲《陣雨》獲得「最佳OST獎」，至於金惠允就與男團Monsta X成員亨元及THE BOYZ成員泳勳擔任主持，她亦同樣獲得3個獎項，包括「最佳演員獎」、「粉絲票選藝人獎」及「粉絲票選角色獎」。而早前憑古裝劇《玉氏夫人傳》上位的男星秋英宇就捧走「最佳演員獎」及「全球飛躍藝人獎」，有份參演話題韓劇《魷魚遊戲》第2及第3季的女歌手曹柔理則獲頒「最佳新人演員獎」。

歌手方面，人氣女團i-dle贏得「年度製作」、「白金獎」及「全球K-pop領袖獎」，人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）勇奪「年度演出」及「白金獎」，人氣男團&TEAM、THE BOYZ、日本女子組合櫻坂46、日本男團THE RAMPAGE from EXILE TRIBE亦同樣獲頒「白金獎」，THE BOYZ亦捧走「最佳概念藝人獎」。