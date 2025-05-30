清涼雪糕冰品　消暑良方

天氣炎熱，雖然偶有大雨，但整體上戶外溫度都略高，不一會便汗流浹背。最好的消暑方法，莫過於流住汗食雪糕和冰品，無論是在甜品店品嘗新款口味或變奏配搭，又或買返屋企慢慢歎，都即時消暑提神。

熱帶氣息

熱帶水果酸甜有致，美味又解渴，中環雪糕曲奇專門店於即日至6月30日推出熱帶之旅夏日系列，店子會布置成一個熱帶綠洲，選用東南亞水果打造各款雪糕和甜點。熱帶漩渦是粉紅石榴配菠蘿雪葩，當中更加入菠蘿果肉加添風味。泰式奶茶麻糬雪糕香甜有口感，椰子杧果雪糕香甜並重。特色的醉人蘋果批以蘋果批口味雪糕配蘋果拔蘭地和肉桂棒，桃香奶霜是以雲呢拿雪糕配蜜桃奶霜，金桔清香雪戀是雲呢拿糕配冷萃金桔汁，清新開胃。品牌更推出Better For You迷你杯裝雪糕，包括有杧果麻糬、斑蘭椰子麻糬、花生醬麻糬和黑芝麻麻糬等口味，標榜降低糖分和含益生元。

醬料入饌

雪糕口味百變，用料也相當富創意。本地醬料品牌和中環意式手工雪糕店合作，於即日至6月20日推出2款加入醬料製作的口味，椰檸辣是用椰子和泰式青檸葉調配，配潮刬辣椒油花生脆片和花生碎，開胃惹味。豆味濃以豆腐花配頭抽和豉油製成的布朗尼和麻糬，味道濃郁。

蛋糕拼配

誰說下午茶點不能吃雪糕？精品蛋糕店的蛋糕配雪糕套餐，客人可以選一球蘋果批雪糕或乳酸味雪糕，再配一款自選蛋糕，作甜美下午茶最好不過，吃過蛋糕和雪糕後，還可再來一杯新特飲乳酸雪糕蝶豆花梳打，細膩開胃又清夾，雙重冰涼。

歐洲氣息

每逢暑假，大家都愛到歐洲旅遊。雪糕品牌近日以歐洲甜品作靈感打造Wanderlust系列，恴大利芝士蛋糕雪糕以提拉米蘇作主角，Mascarpone意大利軟芝士雪糕加浸泡咖啡的海綿蛋糕、咖啡和可可醬打造。以西班牙馬重里肉桂條變奏的牛奶拖肥肉桂條雪糕，配肉桂、糖和肉桂甜醬，一啖一口好甜美。法國巴黎作藍本的雙重朱古力馬卡龍和士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕，各有風味，除了雪條還有雪糕迷你杯裝選擇。稍後這個系列還會和中環幾間酒吧合作，以Wanderlust系列雪糕融入雞尾酒之內，敬請期待。此外，品牌推出3款杧果特飲，包括配雪糕的熱帶杧情、加入柚子檸檬馬卡龍雪糕的甘露法味，以及配杧果雪糕的杧椰派對，邊飲邊透心涼。

果香冰沙

雪糕以外，冰涼糖水同樣受歡迎。大角咀新開港式甜品店推出不同主題，重點推出的冰品，招牌特純榴槤杧果冰用泰國金枕頭入饌，加牛奶打成冰沙，味道濃郁。香滑杧果冰選用菲律賓呂宋杧，果蓉綿蜜，其他還有龍眼椰果冰和士多啤梨冰等，任君選擇。店內還有陳皮紅豆沙、現燉椰皇蛋白燉核膠和水果撈汁糖水等，總有一款合你心水。