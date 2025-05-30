羅家英確診前列腺癌　第4度戰癌魔將唔再做化療

早年曾多次與癌魔大戰的羅家英，近日接受內地媒體訪問時透露第4次患癌，確診前列腺癌，但早已看透生死的他，直言學懂笑着面對，並詳細地問醫生，自己的情況：「我問醫生，我依家打針食藥的話，前列腺的癌症大概可以存活幾耐？佢話可以，大概8年左右吧，我就想，由現在開始，我都有8、9年壽命，90歲已經是長壽嘛，我再長命有甚麼用啊？所以我一點都不怕......我笑啊，不是哭啊。」

羅家英還直言8、9年之後，自己不會再做任何化療、電療：「那我就可以舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。我就是這樣想，希望大家都這樣想。」其後羅家英笑說：「你跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。」

家英哥近月與朱茵參演舞台劇《驢得水》並作內地巡演，狀況極好。他曾於2004年確診肝癌第3期，一度需要切肝保命，其後與汪明荃於美國結婚，直到2014年羅家英再次發現肝臟有腫瘤，最後康復，直至2019年，羅家英前列腺組織發現癌細胞，雖最後康復，但手術後仍出現失禁後遺症。

羅家英今次受訪亦有談到多年來的抗癌經歷，他謂：「2004年肝癌，當時我59歲。（那你怎樣面？）後來過了兩、三天，我就念《心經》，我就是心裏想的東西太多，我就不想，我就背《心經》，然後感悟到就是人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，人生就是這樣了。」