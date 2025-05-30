MIRROR演唱會墜屏意外　3藝能職員脫串謀欺詐罪

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，藝能3名職員否認串謀欺詐罪受審，案件今（30日）在區院裁決。法官指，3人不是工程師，只負責處理通訊事宜，沒證據顯示他們知悉裝置超重，反斥康文署委聘的工程顧問有限公司在審核負重表上疏忽職守，最終裁定3人均罪脫。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。據控方開案陳詞指，6塊LED屏幕實際重量為9852.5磅，是報稱重量的2.7倍；8個擴音器實際重量為12240.8磅，是報稱重量的7.7倍。整個負重表實際重量，是報稱重量的4.2倍。專家指，超過13個負重點超重逾100%。

法官在判詞中指，案中牽涉的負重表錯漏百出，多處跟懸掛圖則不符，或非由接受過正式工程訓練的人預備。不過，本案沒有足夠證據證明誰預備負重表。雖然負重表及一系列電郵均經被告吳凱瑩及林志華傳遞，但他們的角色僅限於協助處理通訊事宜。兩人並沒工程相關專業知識，沒證據顯示兩名被告曾開啟或核對文件內容，也沒證據顯示他們意識到超重的程度，或如控方所說，必然知道LED屏幕的重量。就着被告梁耀祖，法庭不能肯定他出席了甚麼會議，或在會議中討論了甚麼。

法官接納辯方說法，即由康文署委聘的輝固（香港）工程顧問有限公司，在審核負重表上疏忽職守。顯然地，如果一名註冊結構工程師做好自己本分，那些錯誤就能被發現。不過，證據顯示，輝固註冊結構工程師兼董事溫志華只曾透過電郵問了一條問題，他沒有打算進一步要求澄清，明顯沒有就圖則進行點對點核對。溫志華到紅館作實地視察也只是「交行貨」。

就着控方的指控，法官認為，控方未能證明負重表及懸掛圖則上的錯誤，屬於故意為之，而非製作圖表者力有不逮或缺乏經驗。3名被告並非工程師，並不負責計算懸掛物的重量，他們沒有特別原因去了解裝置的重量。正如辯方所說，3名被告沒有動機報假數，他們不會從中獲益。綜合上述，控方未能在毫無合理疑點下證案，判3人罪名不成立。

案件編號：DCCC 291/2023