姜濤自覺唔適合拍拖　不願被外界關注感情事

最近正熱播的《呂濤米Lo花SonShow》來到最後一集，今次輪到人氣王姜濤與花姐對談，在花姐多番要求下，成功讓剛考獲「P牌」的姜濤獻出首次駕駛，成為他的首位乘客。期間花姐問姜濤期望將來坐在車內的女朋友是怎樣，他表示：「最好是長頭髮，得得意意」。當被問到為何現在仍未有女朋友？他笑稱自己不會揸車，直言男仔識揸車好重要，之後又表示因為在娛樂圈工作難認識異性，加上自己不願意被太多人關注自己的感情，感情始終是兩人的事，認為現階段未必適合拍拖。

另外，姜濤在節目中又主動提及被王晶批評兼叫他滾出娛樂圈一事，問花姐當刻見到有咩反應，花姐自爆當時想為姜濤反擊，但幸好同事阻止她，讓她要激動，笑言事後想返都一笑置之。對於突然被前輩點名批評，姜濤亦感到愕然，直言：「我乜都冇做，連社交網都好少出P，都無啦啦畀人咁樣話。」不過姜濤表示並不會因此感到有壓力，笑言也不是第一次被批評，但確實會有些傷心，自己也會轉個角度思考，當作對方是為了自己好。

此外，網上節目《Music Panda》昨日上架，節目中，姜濤、衛蘭(Janice)及柳應廷(Jer)齊齊以歌會友，合唱歌曲《命硬》、《大哥》及《心亂如麻》，期間傾偈環節，Jer又爆姜濤料謂:「頭先姜濤話呢！細個媽咪問佢理想對象係邊個?佢話係Janice！」姜濤尷尬非常謂:「喂喂喂！鏡頭後啲嘢算啦好嗎?」跟住又向Janice「示愛」謂:「如果我出世早10年有冇機會呀?」Jer即笑佢好進取。

Janice又向兩位後輩分享自己早兩年脫離舊公司後心中的壓力及無助，她謂:「其實我兩年幾前離開舊公司，做一個獨立歌手，嗰陣自己係好唔開心，成日都喊，覺得自己好似咩都冇晒，事業又冇晒，但依家我好開心。」