X Gran Equator前衞復古　零違和概念

當年《食神》將瀨尿蝦和牛丸聽起來完全是兩樣的東西，溝埋做瀨尿牛丸帶來意想不到的驚喜。情況如新發表的X Gran Equator，其造型既前衞又復古，優雅中帶點粗獷，貌似矛盾的設計，溝埋一齊卻出奇地散發着一種零違和的未來感。

運動優雅 越野個性

韓國龍頭汽車集團現代（Hyundai）旗下的豪華汽車品牌Genesis的新作X Gran Equator，屬廠方首款豪華越野概念車型。團隊通過將品牌「運動優雅」（Athletic Elegance）理念，融入越野的粗獷感，展示出品牌對未來的設計潛力。車身採用簡潔線條與光滑表面配搭，除了伸縮門把之外，分別由雙粗LED燈條組成的頭及尾燈亦與車身齊平，並進一步伸展至沙板上。車體輪廓跳出傳統SUV框框，起用長頭冚及短斜的C柱；車頂配有精緻的行李架，車身下部則加入深色擾流、輪拱保護板和24吋越野專用Beadlock防脫框輪圈，加埋車頭兩對幾何越野輔助燈，凸顯其越野性能。值得留意是尾箱門可上下揭開，打開下尾門後可翻起一對靠背變成戶外座椅，既優雅實用又引人注目。

機械旋鈕 貴氣內裝

車廂方面，4座位內部空間寬敞、豪華、實用兼而有之。最引人注目莫過於錶台踢走了中央觸控屏幕，取而代之是4個設計靈感源自舊式機械相機旋鈕的圓形數碼化顯示器，儀錶板更起用三獨立數碼化圓錶，以提供包括俯仰角度和左右偏移程度等越野路況的即時行車資訊。考慮到行經越野路段時會頗為顛簸的駕乘狀況，設計團隊於前後排刻意注入不同扶手，不僅於座席兩側，連副駕席正前方的手套箱上方及B柱位上都有。內裝則採用深淺對比強烈的藍、灰及奶茶色3種色彩配搭，並在包覆座椅、內門板以至四玻璃天幕頂的皮料繡上獨特格紋絎縫，配以鍍鉻邊飾更顯貴氣。