《還珠格格》翻拍短劇版　女主角胡連馨曾捲裸聊片風波

清宮劇集《還珠格格》1998年首播時掀起全球華語地區的追劇潮，劇中由趙薇、林心如及范冰冰主演的角色小燕子、紫薇及金鎖都深入民心，多年後劇迷仍不時翻看，歷久不衰。

而《還珠格格》翻拍短劇版《還珠》，昨日更已於橫店開機拍攝，今次此劇總監製為原著台灣作家瓊瑤的兒媳何琇瓊，劇集預計暑假檔播出。短劇版《還珠》乃是全新內容，以奇幻、愛情為題材，描述現代女明星穿書進入「還珠格格」世界，變成宮女，更要完成任務。而主角方面，男、女主角分別是羅一舟、胡連馨，胡連馨於劇中飾演女明星「林歲歲」，意外穿越進到「還珠格格」已經崩壞的書中世界，並化身皇后宮中的打掃宮女，任務是要修復劇情線，才能回到現實。而羅一舟飾演「景淵」，焉栩嘉飾演五阿哥「永琪」，袁子銘飾演「爾康」、徐媛屹娜飾演「紫薇」。

一眾「還珠格格」迷期待新劇的同時，亦翻出女主角、現年24歲的胡連馨曾疑因裸聊片段於網上瘋傳，爆出負面新聞，當時影片長達20分鐘，被網民形容為「極鹹濕、尺度極大」，更有人分析影片中男主角的一些細節，包括同款手機、胸下的痣，還有家裏同款風扇等，推斷是現時上位小生于適。