周吉佩想挑戰《歌手2025》　黎芷珊計劃葡萄牙買樓

歌手周吉佩、黎芷珊、張彦博和貝安琪等，今日（30日）出席商界女強人胡曦文和未婚夫羅御軒在啟德舉行的慈善活動，店內多隻Chill Panda會作慈善義賣。周吉佩（吉吉）對公仔很感興趣，表示有儲公仔習慣，放在Studio內收藏，笑言因為屋企的空間被小朋友的玩具佔據，吉吉會將部分收藏捐贈，也鼓勵小朋友捐出玩具，開心看到兒子喜歡分享。

吉吉指甚麽都可以分享，唯獨爸爸留給他的菲林相機不會割愛。他又提到近日獲粉絲讚賞：「有粉絲話我打扮好咗，以前我成日着牛記笠記，我都覺得自己有進步，可能有造型師幫我，見得多觸覺好咗。」他又自爆因為揀衫問題試過同老婆鬧交，現在着衫都是自己話事，笑言應該冇試過「時裝車禍」。對於《中年好聲音3》冠軍黃博參加內地《歌手2025》，吉吉也表示有興趣，有機會也想去挑戰不同舞台。

黎芷珊透露早前回葡萄牙老家探親，以及順道申領護照和身份證，計劃在當地買樓，將來作退休居住，講笑說距離退休也不遠，她與無綫合約今年屆滿，正在傾談續約，工作方面正籌備節目《芷珊約您2》，會主力訪問歌手，預計訪問7至8位藝人，盡量想出埠採訪，她十幾年前主持的節目《最佳男主角》，曾訪問多位影帝，包括梁朝偉，問會否再請朝偉做嘉賓？芷珊笑言：「如有機會都想，十年人事幾翻身，如果訪問番晒當年的嘉賓幾好，不過梁朝偉應該唔得，上次訪問時佢都話只此一次。」她覺得網絡發達，做清談節目很有難度。希望《芷珊約您2》可以盡快開工，預計明年推出。