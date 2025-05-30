本日日本：季節限定薄荷朱古力甜點　清涼迎夏日

以逼真甜品造型為賣點的日本飾物品牌Q-pot.，旗下的Q-pot CAFE.表參道本店將於6月2日至7月17日期間，推出夏季限定「薄荷×朱古力」主題甜點與飲品。系列以清涼爽口的薄荷朱古力為核心，結合品牌一貫的可愛設計，帶來多款衝擊視覺與味覺的季節限定商品，為炎炎夏日注入一絲涼意。最受矚目的必定是「泰迪熊也愛的薄荷朱古力新地」，頂部是泰迪熊造型朱古力雪糕攬着最愛的薄荷朱古力，圓咕碌的大眼與微笑表情十分可愛，周圍以脆脆的朱古力杏仁碎與薄荷色蛋白糖霜點綴，增添層次感。下層則層層堆疊薄荷鮮忌廉、薄荷朱古力雪糕、朱古力蛋糕，香蕉果肉，以及薄荷啫喱，口感豐富。呼應 Q-pot. 2025春夏系列「瑪德蓮與芭蕾舞者」，今次同步推出「瑪德蓮與芭蕾舞者甜點套餐～天鵝藍（薄荷朱古力）～」，主角是薄荷朱古力芝士蛋糕，上面以芭蕾舞鞋造型的緞帶蛋白糖霜作裝飾，搭配薄荷朱古力雪糕與自製瑪德蓮蛋糕。切開後，內層是薄荷朱古力甘納許、脆朱古力法式薄餅脆片（Feaillantine）及香蕉果肉，濃郁中帶有清新尾韻。飲品方面推薦「酷爽薄荷朱古力拿鐵」，以冰涼牛奶為基底，加入朱古力碎片與薄荷糖漿，頂部覆蓋鮮忌廉與朱古力脆粒，口感層次分明。更可因應個人喜好添加薄荷汁，打造專屬的消暑風味。為外賣而設則有「薄荷朱古力馬卡龍」，薄荷綠外殼夾入濃郁朱古力薄荷甘納許內餡，造型小巧，作為午後的甜點相當不錯。