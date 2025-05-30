林峯完騷登車離開　聽到一句話即折返為粉絲簽名

林峯近年愈唱愈紅，剛完成7場個唱的他，原來每晚完騷後，大批歌迷都會在紅館門外停車場「接放工」，希望可以近距離見到偶像一面，林峯亦相當識做，很多時會跟歌迷傾幾句才上車。

網上流傳粉絲拍攝的影片，當時林峯正準備上車離開，粉絲見狀不停尖叫，林峯做手勢指意聽不清楚，接著就揮手講再見和上車，但粉絲們仍不肯罷休，繼續大聲叫嚷：「三藩市！」表示自己從三藩市來港睇他的演唱會，林峯在車上問了句：「你三藩市返嚟？」，最後就不忍辜負熱情又有心的歌迷，落車走向他們，聽到有粉絲大叫：「我聽日走喇！」後，他一邊簽名一邊問：「你聽日走喇？」臨走前更說了句：「Safe Trip！」祝對方一路順風，搞到該名歌迷感動得要落淚，叫喊：「多謝你呀！」

事後發文者留言表示：「大癲，本身佢已經上車準備走，跟住聽到我哋呢邊有人大叫三藩市來的，聽日就走，跟著佢就落翻車幫佢簽咗隻碟，咁寵粉得唔得咖。」網民亦認同林峯很親民、很愛錫自己的支持者，表示：「句Safe Trip真係好溫暖」「抵林峯紅咁多年」及「不枉鍾意左十幾年，佢都有幫我簽」。