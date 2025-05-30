鄭欣宜生日會實況曝光　緋聞男友疑官宣戀情

藝人鄭欣宜（Joyce）自2023年舉行完3場《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》後突然神穩。曾有傳她抑鬱症停工，又再傳返回加拿大秘密生B。早前，她清空社交平台相片及影片，有指她將跟環球唱片簽約重新出發，加上今日生日，可謂雙喜臨門。

今日（30日）欣宜38歲生日，網上流出她跟一班老友包括許廷鏗、鄧小巧等人慶生的相片。一頭金髮的鄭欣宜穿上黑色無袖上衣，狀態大勇，她捧着生日蛋糕開心拍照，又與好友許廷鏗、鄧小巧親密合影。不過，坐在她旁邊的是合作多年的髮型師Benjamin。照片中見到Benjamin右手擁着鄭欣宜，雙方表現得相當自然，鄭欣宜嘟起小嘴賣萌，十分風騷。而另外一張照片所見，看到Benjamin從後緊擁着女方，鄭欣宜相當受落並笑得十分開心和甜蜜，還將手放Benjamin的手上，儼如一對熱戀中的情侶。

一直有指Benjamin是鄭欣宜的戀情「煙幕」並非真命天子。不過，今次生日會卻峰迴路轉，Benjamin疑似借機在社交網示愛，用英文表示：「兩個靈魂一顆心，無盡的愛與無盡的我們。我的女王生日快樂！」深情告白證明他們並非純友誼這麼簡單，甚至有網友指Benjamin似在官宣的戀情。不過，Benjamin這個為鄭欣宜慶生的帖子已被刪除，現於他社交平台內的首個內容，是鄭欣宜去年彈琴演唱的短片，行徑詭異兼關係撲塑離迷。