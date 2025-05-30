Ian不擔心感情事　緣分天注定：自然會出現

MIRROR成員Ian（陳卓賢）今日（30日）到尖沙咀出席快餐店活動，吸引大批Hellosss（粉絲暱稱）一早到場支持。Ian透露愛吃甜，因覺吃甜會令人心情愉快，笑言無論任何時候也會想吃，適逢下月9日是Ian32歲生日，大會特意準備朱古力雪糕代替蛋糕為他慶生，現場粉絲亦隨即合唱生日歌。

近日忙為下月8日澳洲巡唱準備的Ian鮮有露面，身形明顯比之前大隻，他笑指是衣着效果，重點是之前發燒了數天因此消瘦了不少，又透露會於5號凌晨出發，演唱會歌單跟之前的差不多：「會唱一、兩首新歌，服裝上都會有啲唔同，務求每一站都有驚喜畀大家。」他表示是首次在外地過生日，屆時或以雪糕獎勵自己，坦言之前一直在戒口，已很久沒吃甜點，又指一向生日都沒有特別慶祝，只會跟家人簡單吃飯，亦會封利是及送禮物給媽咪：「我冇同佢講，有啲肉麻，呢一日係紀念佢好辛苦生我出嚟，所以唔係為我慶祝，係答謝佢。」談到粉粉為他舉辦了生日展覽，他表示有在網上看過，待回港後再找時間親身到場：「知道Fans好用心做咗好多嘢，有滿滿嘅愛，所以都好感激大家。」

談到MIRROR隊友在節目《呂濤米Lo花Son Show》中，姜濤、盧瀚霆、呂爵安及李駿傑先後跟經理人花姐深情對話，Ian指因準備巡迴未有時間追看，笑稱未知自己組拍時會否有這環節：「我呢啲內向內斂，深情對話比較差，好少去剖白自己，不過要我做觀眾睇吓係OK。」提到花姐在節目中有問大家為何未拍拖，姜濤指擔心太多人留意，故覺得不適合，對此Ian表示不會擔心：「緣分天注定，緣分嚟自然會出現，但暫時冇，我哋都有成員拍拖，Fans都好支持，我覺得唔係一個好嚴重嘅問題，但藝人拍拖的確會被放大。（會擔心而收埋？怕脫粉？）我唔會收埋，大家會支持，大家對我哋嘅愛，係你開心我哋就開心，我好多謝佢哋。」問到生日願望是否想快點找個女友？他表示現在很專注工作，未有這個想法：「Tour橫跨咗好長時間，一路都好專心，工作先，緣分冇得強求，我相信出現嘅時候就會出現，耐心等待下！」

另談到2022年MIRROR紅館演唱會發生意外，法院今日(30日）裁定3名被告串謀詐騙罪不成立，Ian表示事情已經過法律程序，有法律程序自己不便評論，亦很難放個人觀點去講。