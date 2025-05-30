傅嘉莉被綁靠雙眼演活6大情緒　對黑屏幕演戲極大考驗

藝人傅嘉莉（Kelly）在無綫劇集《刑偵12》中被綁上炸彈與許俊豪（Lincoln）生命危在旦夕。Kelly前晚一集全程被綁手、綁腳兼身纒炸彈，全程獨腳戲solo演出，她單靠面部表情，含淚的眼睛，精準演繹出驚恐、心痛、掙扎、無奈、迫不得已及撕心裂肺等多元情緒。

身為「最佳女配角」的Kelly，喊戲已達爐火純青境界，網民大讚演技，她坦言相關場口對是很大的考驗：「呢場戲我哋演員係分咗幾part拍，要靠想像去演，其他人嘅對白都係靠副導演喺側邊講畀我聽，然後我就睇住個黑屏幕去幻想發生咩事，再演番出嚟，開頭拍都好擔心，因為我完全睇唔到對手反應，會擔心自己有冇做多咗或者做少咗。」

講到角色大汗疊細汗，她笑言是真汗水，又透雼為場口拍足全日，一度因為過度投入角色而缺氧：「我記得我演時自己有因為驚，搞到呼吸得好急同埋好似缺氧咁，對手好痺，但我覺得呢啲都幫到我入戲，真係要有嗰種唔舒服先真實。」

再度跳出奸角框框飾演暖男的Lincoln百分百投入進入角色當時狀態，為拍攝吃盡苦頭，被綁足一整天的他笑言手也快要廢掉了，又指為投入角色，忍尿忍足14小時，除食飯，其他時間也是綁住。