孔德賢充當貨車司機兼送貨　展現「數口精」一面

藝人孔德賢原來是「考車牌達人」，擁有超過10種本地駕使執照包括家車牌、的士牌、私家大巴牌、公共大巴牌、電單車牌，連網民形容為「地獄級」難考的2號輕型貨車牌及19號重型貨車牌他也擁有過關，相當厲害。

孔德賢晚上（30日）在無綫節目《一日打工限定》從事一日貨車司機，體驗對他絕對過足癮，擁有如此多元揸車經驗的Danny，在體驗過程中亦顯示了過人的路面應變能力，無論是在師傅帶領的情況下、或是要一人完成接單任務，Danny都能隨機應變應付大部分路面突發情況，睇地圖搵路能力亦完全達標。不過其實貨車司機要具備的技能又何止揸車咁簡單，還要考驗「體力」、「搬運技能」、「記憶力」、「時間管理」、「溝通能力」、「危機應變」甚至「數口」。節目中他展現了驚人數口，為了成功達到某個生意額，Danny先是決定密食當三番，之後由於「時間關係」，他馬上腦筋急轉彎改以「貴精不貴多」技巧接單，十分醒目。

孔德賢開工至半途終終頂不住脫去外套，露出超強勁臂彎，簡單講電話動作已展露「麒麟臂」。午飯時更發生小插曲，速食三文治充飢時，有位婆婆突然大讚他：「你真人好靚仔，靚仔過上鏡呀！上鏡都好靚仔呀！」場面搞笑。