佘詩曼生日獲好友慶生感開心　不相信林夏薇遭申請破產消息

佘詩曼和任達華等今（30日）於尖沙咀出席「海外潮人企業家協會就職典禮」，並宣布新任主席為楊玳詩（Daisy），她的兄弟姐妹包括楊其龍、楊諾思、妹妹楊詩詩以及楊政龍都有親臨現場，為她打氣。

佘詩曼（阿佘）對於生日正日獲一大班朋友安排驚喜飯局感開心：「原本諗住跟劇組食餐飯，點知原來全部朋友嚟晒，真係估唔到，本來諗住第二日有通告都唔敢玩太夜，點知連張通告都係假，估唔到大家咁認真做呢件事。（收到好多禮物？）係，但我覺得驚喜大於一切。」

近月正忙於拍攝《新聞女王２》的她，指拍攝非常順利，預計7月尾可以竣工，談到早前她為林峯演唱會拍的有關天氣的報道，竟惹來網民投訴太逼真，阿佘笑言：「唔好意思，但其實係咪讚嚟。」對於網民對「Man姐」一角看得如此投入，亦覺得開心。對於林夏薇被入稟申請破產一事，佘詩曼表示：「假嘅啲消息，係咪好似同我報道新聞一樣咁假，我唔會信。」

「海外潮人企業家協會第十二屆會董就職典禮」新任主席為楊玳詩（Daisy），她的兄弟姐妹包括楊其龍、楊諾思、妹妹楊詩詩以及楊政龍都有親臨現場，為她打氣，展現家族團結的溫暖一面。Daisy感動表示：「有家人嘅支持，我覺得好窩心，佢哋係我嘅最大依靠，作為喺傳統潮州家庭長大嘅女性，作為一個女企業家，能夠喺咁多出色嘅企業家之中，接過主席職位，真係一份好大嘅肯定，任重道遠！我非常幸運，感恩一班前輩、首長肯界機會我，對我嘅信任！我亦都想衷心感謝各位鼓勵過我，幫助過我嘅一班前輩、首長！我會盡我所能，以我嘅經驗同資源，團結各方嘅人才，努力帶領協會更上一層樓。」