馮盈盈否認與麥明詩不和　陳家樂自爆做錯事遭太太鬧爆

馮盈盈、陳家樂今晚出席「海外潮人企業家協會就職典禮」活動，陳家樂去年為電影減磅，現需努力增磅，目標希望回復75KG，太太連詩雅特別設計增肥餐單給他，進展非常不錯，尚欠5KG便能完成任務，但他笑言不斷食好辛苦，遭太太鬧爆：「因為太太想減磅，我就想增磅，佢聽到我話食得好辛苦，叫我小心啲講嘢，因為隨時畀人打。」家樂增磅目的其實是想增肌，因下周他與林家熙自組的足球球隊首場作賽，希望球隊將來可衝出香港比賽。身為曼聯球迷的他，因為工作在身，未能去捧今晚的曼聯賽事，已托友人拿波衫給卡斯米路（Casemiro）簽名。

馮盈盈悉心打扮亮相，對於日前被指與麥明詩不和，盈盈否認其事：「無啲咁嘅事，之前有記者問我探咗麥明詩嘅BB未，我話未，先引起呢個誤會，我哋一班朋友有個通訊Group，約緊下個月一齊見面食飯，順道慶祝我生日，大家夾緊期。不過，我同佢確實大半年冇見，始終佢結婚生仔都好忙，喺Group約，都想等佢可以一次過見朋友，唔使逐個約。」

談到兩人近年都進軍教育界，豈非競爭對手，她則表示：「我哋唔同方向，佢喺主攻0-3歲幼兒教育，我就主力為小學、中學嘅學生以及家長情緒舒緩，嚟呢度之前我先喺將軍澳一間中學分享講座。（咁你同麥明詩嘅感情係咪冇變？）友情不變。