阿部夏希　來自漫畫的女神

唔少男士都喺漫畫陪伴下成長，仲會將自己喜歡嘅女角奉為女神添！講開來自漫畫嘅女神，原來喺日本寫真界都搵得到，佢就係今日為大家介紹嘅魅力女郎阿部夏希！

誘人F奶

剛才提及有唔少女角都被男粉絲捧上神枱，其中來自《雷朋三世》嘅性感女間諜峰不二子，性格亦正亦邪，形象美艷動人，最緊要係身材高挑腿又長，加埋腰幼波大籮又翹，因而成為唔少日本男士心目中嘅性感女神。至於今年25歲嘅阿部夏希同呢個角色一樣，擁有一副八頭身比例火辣靚偈，心口有一對非常誘人嘅35F美巨乳，襯埋22吋纖幼小蠻腰，如此體態確係世間難求，因而被人稱為真人版峰不二子！另外，夏希嘅相貌艷麗，雙眼更加係電力十足，足以令男士暈其大浪！

人氣強勁

阿部夏希之所以擁有如此迷人身段，全因識飲識食，平時盡量少吃碳水化合物，以豆類食品代替米飯，再從魚生中攝取蛋白質。與此同時，阿妹話以前唔太鍾意做運動，但為咗令身材保持健美，家陣每星期至少去健身室兩趟，做普拉堤運動，又會每日按摩腹部，以促進腸道運動。何解夏希會咁自律？除咗貪靚，仲因為自細鍾意睇時尚雜誌，渴望加入模特兒行列，如今總算夢想成真。

值得一提，夏希除咗做Model、拍寫真之外，不時獲電視台邀請演出綜藝節目，又會為公開活動擔任主持，工作範疇甚廣。佢亦係一名網紅，X帳號同IG帳號分別有超過29萬人同180萬人追隨，可見人氣有幾勁！

拍寫真、做Model、擔任活動主持、亮相綜藝節目……阿部夏希嘅工作瓣數都幾多，登入其社交網，就會知道呢位網紅嘅最新搞作，仲會搵到唔少動人靚相添！

Profile

出生地：日本

身高：5呎3吋

三圍：35F-22-34