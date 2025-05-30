室友係個靚女，對好多男士嚟講，簡直係一件夢寐以求嘅事，若然對方有鋪裸露癖，經常喺人前剥光豬、露三點，跟住會發生乜嘢事，相信大家都會估得到吧！

偷食慣犯

自己一直暗戀嘅女神突然成為室友，呢個世界有冇咁大隻蛤乸隨街跳？四仔片廠Pure Passion就透過新作《Lust Unleashed #26》話畀大家知真有其事！影片搵嚟Maria Kazi、Cecelia Taylor、Amber Summer同Demi Hawks呢4位靚女化身成為你嘅暗戀對象，仲喺機緣巧合下，做埋你嘅室友，而喺相處過程中，呢班靚女成日赤條條喺屋內走來走去，搞到你不知斷送幾多百億子孫喺紙巾度！某一晚，你終於有機會同女神發生超友誼關係，以為自此之後可以將女神私人化，殊不知對方係裸體癖兼偷食慣犯，呢段關係會發展成點？

各取所需

知道女室友係裸體狂，身為正人君子嘅男室友，係咪應該事先同對方約法三章，費事產生誤會呢？由Deep Lush出品嘅《Creamed V7》，男主角就係因為咁做而引嚟反效果！影片由4位靚偈脫星Jewelz Blu、Ana Foxxx、Gia DiMarco同Violet Starr孭飛，故事講述男室友要求女室友唔可以喺共用空間光脫脫咁出現，雖然女室友冇再犯禁，但性格變得愈來愈躁。後來男室友為咗減輕租金負擔，諗住放寛裸體禁令，點知對方搶先一步開條件，用曳曳嚟換取裸體自由！面對咁筍嘅條件，男室友又點會唔答應呢？但從呢一點嚟睇，男室友似乎又係一名偽君子。

狂出股惑

面對裸女誘惑，男人好難唔望多兩眼，若然裸女係Valentina Nappi、Kendra Cole、Brianna Arson呢類辣偈索女，實在好難相信男人唔會有所行動！由Evil Angel推出嘅四仔《Bet Your Ass #9》就有辦你睇！影片由Jonni Darkko執導，故事講述呢班辣偈女室友喺無意中發現男主角同女朋友喺房內玩床震，女方仲爽到大呼小叫，搞到內心恨得牙癢癢，加埋本身有裸體癖，於是某日特登喺男主角面前一絲不掛兼出股惑，結果色誘成功，可以一嘗男主角嘅超強性能力。

碟評

女室友樣靚身材正，加埋有裸露癖好，對男士嚟講，同中六合彩頭獎冇分別，所以今次介紹嘅作品，可以話係滿足晒一眾四仔迷嘅幻想，特別係《Lust Unleashed #26》，男主角可以同自己暗戀嘅女神同居兼同床，實在係快活過神仙！至於《Creamed V7》同《Bet Your Ass #9》嘅劇情都幾有趣，同樣值得捧場！