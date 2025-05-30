黃宗澤被蔡潔搞喊　灑淚打動劇迷

視帝黃宗澤（Bosco）、陳豪、馬國明及蔡潔等演出的邵氏劇集《執法者們》已於內地播出大結局，觀眾最不捨得的是第8度合作的「菠菜CP」Bosco與蔡潔，他們的夫妻情非常虐心，Bosco劇中兩段喊戲更是令觀眾難忘又揪心。

他們直言為拍攝這幾場重要的感情戲下了很多苦功，不過出來效果好，一切都值得，喊戲獲讚演繹動人的Bosco表示：「真係多得編審，寫到個劇本好有畫面，我一睇劇本已經眼濕濕，臨場跟導演同戲中老婆蔡潔排練時加咗好多功課落去，令成件事好完整，出嚟效果好好。雖然唔係Happy Ending，但畀到大家好多畫面同感情。」

辛苦都冇所謂

Bosco劇中9成戲份都是打戲，直言拍得很辛苦，問到寧願拍打戲還是喊戲？他說：「計舒服嘅話就梗係感情戲，打戲、槍戰同追逐戲同樣難度高，要視乎武指如何設計，但效果好的話，拍得辛苦都冇所謂。」新劇在內地播放率突破3億，對於成績理想，他也很開心。

蔡潔坦言睇劇時同樣受感動，湧現拍攝時的回憶：「Bosco呢幾場感情戲，係我個角色喺戲中最重要嘅戲份，拍攝前同佢度咗好多細節。Bosco嗰幾場戲真係做得好好，好有感染力，帶動到對手，我只係負責搞喊佢，將佢唔捨得老婆嘅心情放到最大。」