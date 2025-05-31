【是日通勝】

農曆五月初五

乙巳年 辛巳月 庚子日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：出行、嫁娶、動土

忌：作灶、問卜、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：03、27、31

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運好到極，宜多做好事，不要只顧享樂。

金牛座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

雙子座：事業運稍微好轉，但仍需打醒十二分精神。

巨蟹座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

獅子座：安守本分，勿越俎代庖，保持低調免惹禍。

處女座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

天秤座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天蠍座：迎來平淡一天，若懂得知足，心情自然好。

人馬座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

山羊座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

水瓶座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）馬 健康差

鼠：事業順遂，財運佳，感情和諧莫急進。

牛：工作穩步向前行，理財策略謹慎為上。

虎：事業遇挑戰需冷靜，感情起伏宜包容。

兔：工作有望取得突破，感情甜蜜宜珍惜。

龍：謀事要用腦，求財勿急進，以免中伏。

蛇：提防職場小人，處理感情問題莫衝動。

馬：是日沖煞，健康一般，留意身體狀況。

羊：做事得心應手，財運旺，生活冇煩惱。

猴：事業出現小阻力，靠機智可化危為機。

雞：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

狗：給情人多幾句讚美，感情關係更親密。

豬：財運低迷宜保守，勿參與高風險投資。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽巨蟹+上升水象=？

太陽巨蟹、上升巨蟹

這個組合的人擁有雙重巨蟹座的溫柔和關懷。他們初見時可能給人一種非常親切和體貼的印象。這些人天生具備巨蟹座的同情心和家庭觀念，對家庭和親密關係有着強烈的重視。他們非常敏感，擅長感知他人的情感需求，並樂於提供支持和照顧。在熟悉環境中，他們的關愛和保護本能會讓他們成為家庭和朋友的中流砥柱，並在穩定的關係中感到最為舒適和安心。

太陽巨蟹、上升天蠍

這個組合的人擁有巨蟹座的溫柔和情感，但上升星座天蠍使他們的外在氣質更為神秘和強烈。他們初見時可能給人一種深不可測的印象，具備天蠍座的洞察力和直覺。他們天生具有強烈的情感和決心，擅長掌控局面並解決問題。在面對困難時，他們會展現出堅韌和不屈不撓的精神。在熟悉環境中，巨蟹座的溫柔和情感會讓他們在建立穩定的關係中表現出色，並且天蠍座的特質會讓他們在需要保護自己和所愛之人時，展現出強大的力量。

太陽巨蟹、上升雙魚

這個組合的人擁有巨蟹座的溫柔和同情心，但上升星座雙魚使他們的外在形象更為夢幻和靈活。他們初次見面時可能給人一種浪漫和善解人意的印象，具備雙魚座的同理心和創造力。他們天生擅長適應各種環境，並能夠輕鬆融入不同的社交圈子。他們擁有豐富的想像力和藝術感，在創造性領域中表現出色。在熟悉環境中，巨蟹座的溫柔和關懷會讓他們在建立情感聯繫中表現得更加真誠，雙魚座的靈活性會讓他們在變化的環境中保持穩定。