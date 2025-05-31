姚焯菲領軍衝出香港　廣州插旗開唱

「聲夢女團」After Class成員炎明熹（Gigi）與無綫鬧出合約風波後遭雪藏至今，但無阻隊友姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）的事業發展，近日3位小花進一步擴展事業版圖，將於7月12日在廣州舉行「Time To CYA」演唱會，象徵「紅到過羅湖」!

據知，Chantel、Yumi及Windy能成功打開內地市場，是因為無綫劇集及節目在內地大受歡迎，而且Chantel及Yumi曾參與內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》，在節目一鳴驚人，瞬間吸納大批內地粉絲。Yumi對於能到廣州開騷大感興奮，她說：「好似我哋3個一齊衝出香港，已經係好好嘅一關，好多謝大家嘅認同。」

歌迷會揼本支持

Chantel及Windy的歌迷會已準備一連串應援行動，除了提供預訂門票服務外，更特設一條龍造勢計劃，在網上召集歌迷組團到廣州睇騷，還安排免費旅遊巴士及優惠價格預訂酒店等，Chantel歌迷會會長表示：「其實Fans Club好早已經有一批內地Fans，之前Chantel喺香港開騷，佢哋為咗見偶像一面，唔介意即日來回，所以7月喺廣州開騷，一定有班內地歌迷去支持。」

雖然Chantel至今仍未公布將留港還是繼續在海外升學，但據知9月必定重返校園，由於現時只餘下3至4個月工作時間，故她開行Turbo搏到盡，除了繼續趕拍無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》及宣傳新歌《New Fantasy》外，近日又忙於綵排舞台劇，還要演出音樂騷及錄製新歌等，工作檔期已排到8月底，估計她在開學前都沒有假期外遊「鬆一鬆」。