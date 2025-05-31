吳若希患舞台恐懼症　家庭成解藥

藝人吳若希向來予人勇字當頭的感覺，原來她患有「舞台恐懼症」逾10年，會控制不住手震，在「金曲金獎」的光環及海量工作的壓力下，她不斷向抑鬱症靠近，直至組織家庭後，心病才不藥而愈！

無綫旗下唱片公司「愛爆音樂」一姐吳若希（Jinny）為慶祝入行15年，今日首登澳門舉行《Gossip Of Me》演唱會。日前她接受本報訪問，談及曾9度跟「最受歡迎女歌星獎」擦身而過，她笑說：「擦身而過？好似有10米距離喎！（係咪遺憾？）可以做歌手呢份工做到咁長時間，我成日都講笑，依家死咗都冇遺憾。」

Jinny直言獎項並非人生最大目標，反而有時會帶來負面影響，自爆11年前憑劇集《使徒行者》片尾曲《越難越愛》獲「金曲金獎」後出現情緒問題：「其實我入行以來，一上台就驚到手震，但唔知驚乜，攞埋『金曲金獎』嗰年，我太操勞，聲帶有事食緊類固醇，成個人腫晒，得獎後再畀人鬧到癲咗，加上做唔完嘅工作，我覺得有抑鬱傾向。」

多線發展險爆煲

Jinny直認當年未夠班奪得「金曲金獎」，曾主動向前唱片公司高層反映：「問佢點解畀個獎我，嗰時仲有好多我仰慕嘅歌手，好似張敬軒、謝安琪、容祖兒都喺度，但佢話係投票，所以冇辦法啦。」她強調並非因為難抵負評而害怕攞獎：「覺得自己未達標囉。」歌、影、視、主持四線發展的Jinny，曾面對海量工作而欠缺休息，驚覺自己到了爆煲邊緣，不得不向公司申請休假半年。問到當時是否等錢使才會變成工作狂？她直言：「新人嘛，有機會梗係要試啦！（嗰時冇拖拍？）都係嘅。」

問到手震問題可需求醫？Jinny放閃指老公就是她的「防震藥」，透露拍拖、結婚及生B後，又休息了一段時間，恐懼症不藥而愈：「以前覺得係孤身作戰，所以怕舞台怕到有人請我開騷都推，但有家庭後就好有安全感，喺休息期間我掛住舞台，所以依家好享受舞台。」她視今次澳門演唱會為新里程碑，希望個唱可以在各地舉行，不過最令她糾結的是：「冇同歌迷Talk嘅環節，吹水先可以令我放鬆。」