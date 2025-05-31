東方日報C1：林夏薇遭入稟申請破產：我都莫名其妙！

視后林夏薇向來生活富貴，婚後入住市值15億港元豪宅，昨日卻驚爆遭一間公司入稟申請破產，案件定於8月26日於高院提訊。林夏薇承認丈夫有官司在身，但對自己被申請破產一事表示：「我都莫名其妙！」其後透過律師發聲明，揚言並無涉及任何相關債務。

37歲無綫視后林夏薇，2015年與金融界人士莫贊生結婚後，同住於山頂獨立屋，人前人後非常恩愛。不過，她於本月29日突遭一間公司入稟高等法院申請破產，聆訊排期至本年8月26日進行。根據法庭資料，呈請人為Jadespring Limited，答辯人林夏薇，報稱地址為山頂The Mount Austin。由於數日前她還親赴紅館支持堂兄林峯的演唱會，又上載一身貴氣坐在飛機商務艙的照片，看來心情極佳，故突遭申請破產，令外界相當震驚！

本報就此事聯絡上林夏薇，她親自回覆說：「我老公Jason（莫贊生）租住間屋嘅公司有官司，正在上訴中，所以我都莫名其妙，依家交畀律師處理，我冇收到任何通知。」其後她在社交網貼出聲明澄清，內容表示：「本所當事人（林夏薇）並無涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實、維護聲譽。」並稱事件已進入司法程序，避免作出任何臆測或不實報道，以免對當事人造成進一步不必要的困擾或傷害。據知林夏薇目前正在休息，暫未有新劇開拍。

名門出身膺視后

其實林夏薇一直過着富貴生活，所居的山頂豪宅有泳池、健身室及排舞室，她不時在家設宴招待圈中好友，間接令奢華大宅曝光，她又會與老公乘坐私人飛機周遊列國，身上全是名牌時裝及手袋。而她最廣為人知的身份是「林峯堂妹」，出身內地名門的她，曾入讀中央戲劇學院，與紅星章子怡及陳曉等同窗。2011年加入無綫後，她憑個人努力，成功於2021年憑劇集《七公主》勇奪視后；她同時進軍商界，創立自家鑽石品牌，去年在大型商場開設門市。

然而，其夫莫贊生近年多次傳出財務問題，曾被指欠債被人在街頭貼大字報，當時林夏薇公開挺夫，駁斥有關謠言。

案件編號：HCB4181/2025

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