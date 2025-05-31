單文柔病愈後有感而發　祝願所有人身體健康

視帝陳展鵬愛妻、35歲藝人單文柔，日前在社交平網道出整個4月都被疾病纏繞，透露於4月時突然眼睛發炎、臉部腫脹及頸部腫痛，病容令人心痛，經醫生檢查後建議她多休息，因為呢場病，令她醒覺過去過度忙碌，忽略自己身心及休息嘅重要，面對身體警號，決定減少工作，為自己叉電，調整精神與身體狀態，身邊朋友及粉絲亦紛紛留言為她打氣，提醒她身體健康才是最重要。

單文柔昨日（30日）在社交網發文，她首先感謝大家的關心及慰問，坦言分享自身經歷是希望大家注意身體，同時亦提醒自己要認真開始認真注重健康，她寫道：「之前做運動都是比較喜歡一些較靜態運動，例如：行山，golf...但其實真係要做帶氧嘅運動！唔可以懶⋯小病是福，之前都重覺得自己還年輕，身體還可以，以為係熱氣，感冒之類，一陣就過，直到有一天爆了，先發現係免疫系統出現問題。」

她表示分享自身經歷後，有不少朋友也私訊她，跟她分享自己經歷過的事情，當中更有一位很久沒聯絡的朋友分享，令她聽過後感到很痛心：「她有3個很可愛小朋友，都年紀很細，有一天發現自己唔舒服，去檢查時候有一個大病，我聽到之後好難過，但我好欣賞佢嘅樂觀同正能量，調整過後，好好享受每日和家人時光，就好似平時一樣！希望集氣，祝願佢早日康復，繼續睇住小朋友健康長大。」

單文柔坦言自身份享卻令到大家擔心了感到不好意思，但希望藉着今次事件、聽到別人故事後，提醒自己健康真的很重要：「以前細個成日聽大人都話新年要祝願長輩身體健康，依家真係明白啦，不容易。」她又祝願所有人能擁有身體健康，健康快樂。