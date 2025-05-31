Taylor Swift宣布買回舊碟版權　盛傳金額高達3億美元

美國星級歌手經理人Scooter Braun，於2019年宣布豪花3億美元（約23.4億港元）收購美國流行天后Taylor Swift舊唱片公司Big Machine Label Group，並獲得Taylor首6張大碟的版權，兩年後他再以3.6億美元（約28億港元）將唱片公司轉售給另一間公司Shamrock Capital討利 。Taylor對此一直耿耿於懷並與Scooter開火，堅稱自己一直想買回舊碟的版權卻被他「截糊」。而昨日Taylor傳來喜訊，她向fans分享親筆信宣布已買回舊碟的版權。

她用「美夢成真」來形容買回舊碟版權一事，她表示：「親愛的歌迷們，你們最清楚這對我意味著甚麽——重要到我不惜反覆精心重錄專輯，推出Taylor’s Version。正是你們多年來對這些作品傾注的熱愛，讓《Eras Tour》煥發生機，也讓我此刻能夠榮耀回歸。對於你們幫助我重獲這些傾注生命卻從未真正擁有的藝術結晶，我的感激無以言表...簡而言之，我已成為自己音樂版權的唯一持有人。這段話特別獻給你們——這場漫長過程中始終與我並肩的勇士。 」 Taylor公布喜訊後，她的美式足球明星男友Travis Kelce亦有於社交網畀like。此外，他的隊友Patrick Mahomes及妻子Brittany也有轉發Taylor的貼文。

雖然Taylor並未有透露贖回版權的金額，但有音樂雜誌就傳她以接近3.6億美元的原價買回唱片的版權。版權持有的公司Shamrock Capital於過去3年從大碟的銷量、串流等帶來大約1億美元（約7.8億港元）的豐厚收入所以仍可獲利。而Taylor亦有特別多謝版權持有的Shamrock Capital公司願意售回版權給她，她表示永遠都會感激他們：「對於他們這是一項商業交易，但我真的感到他們見到這是我的回憶、我的汗水、我的字跡以及我數十年來的夢。」她更笑言或會在額頭紋上Shamrock來報答他們。至於Scooter受訪時亦有回應Taylor買回舊碟版權一事，他表示替她高興。