4招舒緩腳部酸脹　旅行暴走萬步也不怕

外出旅行「暴走」是少不了，甚至步數分分鐘能突破兩萬大關！這時候最怕就是雙腿酸脹，影響接下來的行程，玩得不夠盡興。以下分享如何提前預防和事後減輕暴走之後的不適感。

備多對鞋交替穿

不少人去旅行只會帶一雙鞋，減輕行李箱重量和節省空間。事實上，從腳部健康角度而言最好每天穿不同的鞋，才能使用到腿部不同的小肌肉，同時避免只使用某塊肌肉導致痠痛。因此，旅行最好備兩雙鞋，亦可以選擇到當地後購入。其次，鞋底也要選擇適當的軟硬度，太硬的容易腳痛，太軟的則容易抽筋。而鞋底腳尖和腳跟的高低差最好在1.5cm至3cm之間。

適當休息

想去的地方雖然很多，但一定在此之間穿插休息時間，長時間行走會讓腿部肌肉過於緊張，血液循環受阻，因此需要定時停下來休息。建議可以每隔3小時找個地方坐下休息如公園、Cafe等，並停留至少30分鐘，同時也可以將雙腿抬高，幫助血液回流，減少酸脹。

熱水泡腳

在一天的行程結束之後，特別適合以熱水泡腳，能放鬆腿部肌肉，促進血液循環。準備一盆40°C左右的熱水，然後泡腳15分鐘，一邊由上而下地按摩雙腿，條件允許的話可以加入生薑、浴鹽等，能加速紓緩雙腳的腫脹與痠痛。

善用「工具」

倘若晚上已經筋疲力盡，只想快快進入夢鄉，可以嘗試足部貼片等產品，貼在痠痛的部位，冰涼的感覺能即時緩解局部疼痛。此外，也可以穿着專用的壓力襪，幫助血液回流，有效減少腿部腫脹和疲勞，特別適合長時間步行或久站。