男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會發生墮屏意外,「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中,事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量,3名職員否認串謀欺詐罪受審,昨日(30日)在區院裁決,獲裁定3人均罪脫。對此,李啟言女友、女團COLLAR前成員So Ching於社交網轉發有關報道,並有感而發:「每次對個世界有番少少希望時就會有嘢發生,remind番我呢個世界一向都係存在好多不公同冇咗個心嘅人,你哋又點睇?」明顯不滿判決。

至於阿Mo則在限時動態轉發卡通插畫,上面寫有:「Someday, we'll sit together and say, "It was tough, but we made it."(有一天,我們會坐在一起然後說:『雖然很艱難,但我們做到了。』)」似乎藉此述說心聲。