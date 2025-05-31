劉若英執導新劇爆抄襲　首度發聲：想找個角落先躲起來！

台灣藝人「奶茶」劉若英曾以電影《後來的我們》入圍金馬獎最佳新導演，時隔6年再次執起導演筒的她，新作影集《忘了我記得》正式上架，不過近日卻爆出被指抄襲美劇《了不起的麥瑟爾夫人》，負責出品的公司亦於日前發緊急聲明否認抄襲，強調是原創作品，並公開創作過程。事隔一天，劉若英也在社交網發文並分享創作經歷，更坦言影集上線後「只想找個角落先躲起來偷看留言」。

劉若英在社交網寫道：「有些記憶，你以為自己忘了，但某天，一句話、一首歌、一道光，它又回來了。《忘了我記得》，拍的時候我們我們一邊罵自己幹嘛寫那麼難演的戲，剪接、調光、特效、聲音、做音樂、做聲音的時候，一邊笑、一邊哭，上線的時候..我們只想找個角落先躲起來偷看留言。被讚被罵都好，因為你看了。」她指觀眾們對《忘》有不同見解，有人覺得是親情片，又有人覺得是文藝片，亦有人覺得是家庭片，甚至是療愈片，但她坦言對她來說，《忘》是—部恐怖片：「因為裏面的每一幀對我來說都歷歷在目，每一句台詞，當初我和編劇寫下的時候，用的眼淚不比你們少。」她承認稍微浪漫化了照顧者與被照顧者之間的真實情況：「因為如果你真的經歷過，你就知道，那些無力、蒼白、撐不下去的殘酷時刻～根本不需要我再花篇幅去描述。即便那些時刻，不可能被未來的任何一天替代；那些眼淚，也不可能被任何相同題材的故事分攤。」

劉若英表示其實自己最希望做到的，是讓觀眾有感同身受的感覺：「你的心情，我懂。爸爸側著身給女兒的一眼對望，女兒坐在急診室或加護病房門外對上天的祈禱，只能打針的那雙手、插著管的日常、以及那些你不敢哭出來的瞬間，我們拍下來了。」她坦言若觀眾看過《忘》後哭了，並不是因為他們拍得怎樣厲害：「是因為你也曾經，忘了有記得。」