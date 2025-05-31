情有獨「中」　川粵港味

中國飲食文化源遠流長，各地都有獨特滋味，今次介紹兩間新餐廳，一間以川粵融合創新理念的星級餐廳，另一間以糅合傳統與創意及本地食材的新派粵菜館，為食饕帶來新鮮感十足的好滋味。

星級餐廳

內地飲食集團旗下高端中餐品牌早前登場香港中環，帶來融合川菜精髓與創意粵菜的獨特滋味，品牌更獲米芝蓮一星及黑珍珠一鑽等殊榮。香港店行政總廚張易榮（Wayne）擁有逾20年國際餐飲經驗，他以「川粵融合」的創新理念，設計出多道精彩美饌，包括黃燜佛跳牆、黃貢椒蒸鮮黃魚、熗窩桂花魚、燒椒陳年花雕涼拌鮑魚、燒椒涼拌蟶子王、大紅袍煙熏乳鴿、欖菜甜豆仁等。當中的黃燜佛跳牆，用上鮑魚、海參、魚翅及燕窩4大矜貴食材配以白鴿蛋，輔以福建經典黃燜技法，並融入成都特色炮製而成，香氣馥郁，味道純粹，驚喜回味。招牌菜之一的黃貢椒蒸鮮黃魚，以肉質鮮嫩的黃魚配上自家發酵的黃貢椒醬與新鮮黃貢椒，與酸湯交織出酸、辣、鮮、甜的多層次味道。新店請來知名設計師沈雷匠心打造，以成都市花芙蓉花、金沙太陽神鳥及川西竹編為靈感，建構出簡約雅致中隱藏奢華的獨特巴蜀風情。

港飲港食

本地飲食集團早前開設全新粵菜品牌餐廳，首間店落戶東涌，以「港飲港食」為核心精神，用上本地食材、糅合傳統與新派元素，重塑香港味道。新店由資深行政總廚劉永元師傅主理，將粵菜講究的「五滋六味」透過一道道菜餚展現，菜式有百花蜜汁西班牙黑毛豬叉燒、招牌風沙脆皮雞、梅窩熟醃沙蜆、橋底避風塘香爆肉蟹、紙包南乳香葉骨、黑椒蜜汁薯仔牛粒等；還有不少創意點心，好似四彩琉璃水晶餃（雞肉香芹、豬肉鮮蝦滑、洋葱辣牛肉、鮮蝦芫荽）、四大天王燒賣（臘味糯米燒賣、松露蝦豚燒賣、帶子絲瓜燒賣及鮮蝦豬肉燒賣）等。當中的梅窩熟醃沙蜆用上「熟醃」方式處理本地產蜆肉，令其甘旨鮮味盡現，加入陳醋與醬油，豐富了清爽度與層次感，令人回味。為慶祝新店開業，特別推出多項期間限定優惠，好似讚好Follow社交專頁可免費享用滋潤雙湘蓮紅豆沙一客、下載集團應用程式登記成為會員並堂食消費滿指定金額可獲一口迷你菠蘿包（雪糕口味）一客等。