兩大巨星爭演《哈利波特》劇集「佛地魔」　博彩公司最睇好邊個？

由暢銷魔法小說改編的《哈利波特》（Harry Potter）HBO新劇早前先後公開多個選角後，目前劇組正在找尋劇中大反派「佛地魔」的演員人選。

據知目前有幾位演員爭演該角色，其中英國有網上博彩公司就睇好憑漫威反派邪神「洛基」走紅的英國男星湯赫頓斯頓（Tom Hiddleston）飾演該角色，而次熱門就是《奧本海默》（Oppenheimer）奧斯卡金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy），就連於電影版中演活「佛地魔」的英國男星賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）亦被看好於劇中再演同一角色。

早前HBO就公布小說中3大主角就由蘇格蘭男星Dominic McLaughlin飾演「哈利波特」、英國男星Alastair Stout飾演「榮恩」以及英國女星Arabella Stanton飾演「妙麗」。此外，「石內卜」就由英國男星Paapa Essiedu飾演。至於巨人「海格」就由英國男星Nick Frost飾演，而「霍格華茲魔法學院」校長「鄧不利多」就由美國老戲骨John Lithgow飾演。《哈》原著作者羅林（J. K. Rowling）日前亦於社交網留言回應3位主角的選角，她表示：「3位都非常出色，我再高興不過了。」