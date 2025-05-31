靈感侶情：烘焙不是單純上視頻網就能學到

上星期教室辦了一課《一天麵包小本創業課》，全程7小時，教如何寫食譜、用四個揉糰方法處理四款水分比例的麵糰。能夠傾囊相授，滿足！

我很有老師的職業病，有時路過社交網的麵包群組，都會見到不少「問者不懂、答者錯誤」，例如：為何饅頭表面不光滑？答的說因為揉過頭。真相？完全相反，其實是揉不夠。不過，99%時間我都會忍手不多事。

其實，烘焙不是純手藝，是集藝術和科學於一身，藝術講創作，科學則包含化學和物理，化學如梅納反應、膨鬆劑、酸鹼度，需跟溫度、時間、材料比例配合。物理則是材料的改變，如麵粉遇熱某段時間後，出現澱粉糊化和蛋白凝固，會改變麵糰的質地成麵包。

因而，烘焙不是單純上視頻網就能學到，而是需要懂其原理、化學和物理反應，配合手藝和創作，才能得出成品。可是，隨着網上自學盛行，總會聽到人講「使乜畀錢出去學！上網學唔使錢啦！掠水！」這只顯示對烘焙知識不足和不了解。

對了，烘焙也要懂計數，πr2、πr2h一定要懂，百分比計算更加是必須，自問計數都不精，但仍得面對。

所以一位有料的烘焙導師，需要懂以上的，奈何，業界實在太多一知半解之輩，整個課堂用一款麵糰、做6款麵包、收幾千元學費，實情學生只是付錢學做形，這個真的可上網學，我替付錢的肉痛。有的，則是被問甚麼都答不來：為何饅頭下陷？因為蒸好後立即開蓋（錯，而且完全無關係）！為何吉士要加忌廉？因為滑些（錯，加忌廉的吉士叫Crème Diplomate，忌廉是使醬更鬆，用來做派、慕絲）。早前看廣告，還見人用吉士粉做吉士醬，還說這是傳統法式做法，我看了只能搖頭——味道錯、食客錯；做法錯、學生錯。最終，無人重視正確，加速我們在「民以食為天」的世界不停降級，試問，又怎會夠人鬥？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山