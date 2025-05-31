COLLAR街頭表演新歌　Winka不慎仆倒

女團COLLAR今日（31日）現身銅鑼灣為新歌《暴走女團》出席宣傳活動，她們現場表演新歌，氣氛熱鬧。受訪時，她們表示昨日在School Tour首次表演新歌，但今次是出道以來首次整團在街頭表演，加上要靠商場大屏幕的音樂來表演，現場的粉絲都保持安靜令她們能聽清音樂，令她們笑指有點不慣，因為平時粉絲都很踴躍支持大叫。提到表演新歌時Winka不慎被絆倒，她指自己並無大礙，粉絲不用擔心，更笑指自己巧合地致敬MV裏Ivy仆出鏡頭的畫面。

COLLAR續指今日是宣傳活動的第一站，之後還會去幾個地方表演，與粉絲近距離互動。問到會否到冰室表演，她們則指等公司安排，反而提議開返間靚女冰室，Winka提到之前在團綜裏試過做一日店長，如果有機會經營幾日，便可以看下她們如何去分工、比賽招呼客人。問到現實做生意怕不怕多人會有拗撬，芯駖表示：「我覺得對我哋好有信心，我哋真係冇乜嘢拗撬，因為我哋7個好似女漢子咁，大家都好直來直往，又各有所長，即係有啲人Design好叻，有人煮嘢食好叻，絕對係可以做一間餐廳做得好好。」

對於早前Day在劇集中向劍神張家朗「挑機」，對方在社交平台留言回應，Day直言很感激他不介意，在劇裏劇外都達成Contact，好像願意陪他們劇組玩一樣，問到會否邀請他「格劍」，Day則笑言：「希望我哋劇組開新一季可以傾到佢返嚟啦，或者拍電影。」談到Ivy早前有份出演Anson Lo新歌MV，她分享緣由是導演與Will（柯煒林）是大學同學，導演就想起劇集《和解之後》中Ivy與will這對情侶最後是Bad Ending，所以想給個好結局他們，於是促成這次合作。

COLLAR團綜將於後日首播，問到有沒有深情對話環節，她們笑指平日都很深情對話，更大爆節目中有個講秘密和回憶環節，她們至少講了4、5個小時，當中更有討論到失戀的話題，但最後剪出來應該只有3、4分鐘的內容。

另外，提到前團員So Ching近日就MIRROR演唱會事故審判結果在社交平台發言，芯駖指有留意到但因忙碌無仔細看，希望大家繼續關注事件，Gao則指有密切關注大家的近況，但最近忙於宣傳並無聯絡，希望他們安好。