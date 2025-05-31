美國豪華營地　歎極美海岸線

被喻為美國最美海岸線之一、以長約584公里海岸線著稱的俄勒岡海岸（Oregon Coast），擁有宜人景色、壯麗海灘及多樣化的野生動物，成為一大熱門度假勝地。沿岸除有多間酒店外，同時亦有不少豪華露營營地，其中位於Tierra del Mar社區剛在年頭有佔地58英畝的露營度假村開幕，既集合了圓頂帳篷及鏡面小屋兩款住宿設施，更有40英畝未開發原始森林讓你探索一番。同海岸另有兩間睇頭十足的豪華營地，讓住客充分享受箇中美景！

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鏡面設計 全景視野

位於俄勒岡海岸Tierra del Mar社區的豪華露營度假村Two Capes Lookout，營地佔地58英畝，擁有15個圓頂帳篷及4間鏡面小屋，前者提供294及404平方呎兩種面積選擇，均配有超高的天花板、共用浴室、戶外露台等基本設備；後者面積為227平方呎，3面外牆採用的單向透視反光玻璃，能盡享全景視野欣賞風光，並附設加熱地板、私人浴室及戶外露台等。兩種住宿類型距離海灘僅約7至10分鐘路程，可享有廣闊海岸美景。此外，營地設有兩個公共營火區，在搖曳的營火旁享受星空及自然風光。雖然營地不設膳食服務，但周邊也有琳琅滿目的餐廳選擇，從海鮮料理到精釀啤酒應有盡有。度假村內有逾 40 英畝的土地尚未開發，住客身在其中可探索濕地、原始森林及內有常年活躍瀑布的採石場。若想豐富行程，不妨參與當地Nestucca Adventures提供的內斯塔卡河（Nestucca River）獨木舟或直立板體驗，也可選擇徒步登上基萬達海角（Cape Kiwanda）沙丘、Dory Boat Fishing的釣魚活動等。房租每晚US$222（約HK$1,741）起。

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舊車翻新 玩樂多元

位於俄勒岡北海岸的太平洋城（Pacific City），毗鄰坐擁優美景色的基萬達海角，身處其中的營地Hart's Camp，擁有7輛Airstream露營房車，大部分於2015年至2017年期間製造，其中兩輛則為產於1971年的Land Yacht Sovereign型號。房車長度介乎27至31米，可容納2至4人，車身為復古經典的設計，內裝則走摩登路線，並包含廚房、浴室、特大雙人床等完善生活設備，附設私人庭院、野餐桌椅和燒烤爐。另設28間獨幢木屋和別墅，以及可容納上百架露營用車位，帶來多種露營體驗。周邊餐廳同樣有不少選擇，例如主營手工披薩的Doryland Pizza、烘焙店Stimulus Coffee+Bakery、可俯瞰遼闊大海的Meridian Restaurant & Bar等。營地設有打高爾夫球及室內泳池等玩樂設施，與此同時住客可在Pacific City海灘衝浪和探索基萬達海角州立自然保護區，後者擁有俄勒岡最高的沙丘，並提供遠足、獨木舟、衝浪、釣魚等戶外活動，發掘獨特的風光美景。房租每晚US$129（約HK$1,011）起。

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設計講究 特色小屋

於風景如畫的庫斯灣（Coos Bay）開設的Bay Point Landing佔地達103英畝，主要提供35間小屋、14輛Airstream露營車和設施配備充足的露營用車位。這裏無論內外的布置均十分講究，既找來建築設計公司OFFICEUNTITLED 根據當地的景觀和氣候來設計場地，並有室內設計公司 JHL Design 負責為小屋和公共空間進行內部裝飾。其中小屋共有5種房型，均採用了斯堪地那維亞風格設計，以簡潔、明亮為特色，強調室內外連結，並廣泛使用木材等材料，焦點落在擁有斜角屋頂、鑲有木板的Dune小屋，可容納6位客人，內設有小廚房、設備齊全的浴室以及帶火坑和餐桌的戶外露台，並提供媲美五星酒店的Beekman 1802香皂等衞浴用品。而Airstream最多可容納4位客人，每輛均配有小廚房、可移動餐桌、帶淋浴的私人浴室和戶外火坑。營地的另一邊設有俱樂部會所，配備恒溫海水泳池、健身房、兒童活動室、休閒區等娛樂空間。住客也可進行徒步旅行、出海捕魚、衝浪及獨木舟等多種戶外活動。房租每晚US$195（約HK$1,527）起。