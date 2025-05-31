SEAL ATTO 3及DOLPHIN 純電攻港齊升級

比亞迪（BYD）三款輸港純電動車型，包括ATTO 3運動型SUV、DOLPHIN揭背車及SEAL轎跑，最近推出2025新版。最大焦點莫過於NFC和藍牙車匙已成為3車型的全線標準配備，配合廠方稱為「上下電」的智能功能，又即車上的電驅系統可於上車時通過輕觸伸縮門把解鎖兼啟動，關掉亦可於將車門上鎖一次過搞掂，免匙操作。

同時廠方亦針對3車型進行個別升級，包括為SEAL的AWD四驅性能版改搭載DiSus-C智能雲輦懸掛系統，可即時調節避震阻力，兼顧高速穩定與市區行車舒適。並為Premium及AWD版配上19吋運動鋁合金輪圈和紅色制動卡鉗，又新增全景天幕電動遮陽簾、眼鏡盒及專為安裝車CAM而設的USB插口等。

而DOLPHIN，底盤經運動化調校，轉彎操控更流暢。12V細電池改用更耐用的磷酸鐵鋰電池，更新增全新「Atlantis Grey」灰色車身配黑灰雙色內籠選項。其他還有優化頭燈亮度及副駕門鎖系統和加強冷氣系統的製冷與供暖效能。至於ATTO 3亦跟DOLPHIN一樣，將統12V電池升級為磷酸鐵鋰版本，並換上18吋新輪圈，車廂則採用純黑設計配螢光綠線條點綴。