陳若思孖辮Look獲讚可愛　王嘉慧演「機警主播」入型入格

藝人陳若思（Amber）與王嘉慧（Cathy）在無綫新劇《刑偵12》中角色起吸睛作用，Amber飾演的機靈IT女與林保怡、張松枝及陳嘉輝有着微妙關係，網民大讚她的孖辮妹造型十分可愛，她指孖辮造型是想為角色刻意營造幼嫩感：「因為佢係咁多個入面年紀最輕嘅一個，亦都相對較柔弱，易畀人控制，所以造型方面想會比較年輕同埋清新啲。」

講到今次與張松枝及林保怡有大量對手戲，Amber十分感激兩位前輩的照顧及指導：「保怡哥有教我一啲演戲嘅實用技巧，例如表情嘅管理，佢仲上網搵咗啲例子俾我參考。佢又有講到如果有啲對白自己覺得唔係太舒服，可以先調節吓，然後合埋雙眼用唔同嘅方法講出嚟，咁最終就會搵到最舒服嘅語氣同狀態。」

張松枝的教導則令她又驚又嘉，她說：「佢又係好好人，成日鼓勵我，因為我唔係好多拍戲嘅經驗，有一次佢見到我離開咗個鏡頭，佢即刻好大聲話：『你做咩避鏡頭呀！？做演員唔可以驚鏡頭』，嗰一下我雖然有啲驚嚇，但就覺得佢好好人，好多謝佢願意提醒我，佢係好善良嘅前輩。」

王嘉慧則延續《新聞女王》中的主播角色，一身白Suit主播Look得體漂亮，以及修長白滑美腿甚是吸睛，難怪獲網民封「美腿女王」，她表示：「早前拍攝《新聞女王》期間，已開始參考不少女新聞主播的報道片段、或專訪式訪談節目做功課，學習主播、主持的body language及講嘢tone。冇話刻意去模仿邊一位主播，但係我會成日睇黎在山做主播嘅片，因為我覺得佢畀人一種好高貴、好優雅同不慌不忙嗰種感覺，我好想模仿到呢一種淡定大方嘅感覺。」她又笑言這場戲在廣州電視台實鏡拍攝，相當難忘。

此外，昨晚（30日）林熹瞳中槍身亡一幕獲網民讚勁好戲，被指表情集驚訝、錯愕、不甘心、淒涼等複雜情緒於一身，相當有感染力。另外，網民對於戲中的角色有人格解離尋找蛛絲馬迹討論，監製巢導受訪指感激觀眾享受《刑偵12》推敲的樂趣，但接下來的劇情，除了燒腦外，還會是主角大鬥演技：「嚟緊保怡同振朗演技上都會有好大嘅發揮，保證大家之前未見過咁樣嘅佢哋。」