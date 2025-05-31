《中年3》張與辰首開粉絲見面會　數百「辰粉」逼爆Mikiki

《中年好聲音3》亞軍張與辰自參賽以來人氣高企，更以大熱姿勢獲得亞軍，深受粉絲支持的他，今日到新蒲崗Mikiki舉行首個粉絲見面會，獲數百「辰粉」（粉絲暱稱）企滿兩層樓撐場，場面墟冚。適逢今日是端午節，原來與辰好鍾意食糉，指馬來西亞一樣會慶祝端午節，試過一周內吃了40隻糉子，又推介鹼水糉配搭咖央的食法，但講笑希望大家不要送糉給他。他表示好多謝「辰粉」一直陪他同行及支持，主持代粉絲問與辰幾時出新歌？與辰表示：「好快啦！準備緊，大家畀啲耐心，我人生第一首自己的廣東歌係韓式情歌。」一班《中3》生和《中1》師姐支嚳儀（支支）也出席支持，與辰曾與支支合唱《燕尾蝶》，支支送上蝴蝶裝飾蛋糕，表示想借蛋糕送上甜蜜驚喜。與辰心情勁靚，唱《拒絕再玩》時興奮到甩嘴，與粉絲玩遊戲更加投入，又與粉絲互餵食糉子，惹來全場尖叫。他指今日心情其實好忐忑：「冇諗過咁快有粉絲見面，好緊張，唔知有幾多人嚟！」之後唱出2018年他的作品《不遠》。

與辰見面會上收到不少禮物，包括鮮花及素描自畫像，還有一張粉絲捐出21,800元給慈善機構的收據。他說：「每份粉絲送畀我嘅禮物都好珍惜，我更鍾意粉絲寫信和卡畀我，分享你哋嘅故事畀我知。」

受訪時稱今日媽媽未有出席，因已返回馬來西亞，他笑言下次媽咪再來可能是看他的演唱會，他說：「演唱會未有消息嘅，係自己好想做，同公司爭取緊。」他透露新歌已準備好，尚欠錄音，因近日轉天氣喉嚨感不適，希望最佳狀態才錄音。對於爬過冠軍黃博頭開粉絲見面會，他笑指黃博都好快會開粉絲見面會，指她好多大騷未有時間。

而與辰亦準備6月底帶團去中山及潮汕旅行團，好期待可以去不同城市探索。對於工作接踵而來，他有感而發：「完咗比賽原來係一個開始，比賽時冇諗咁多，一心比賽後返去陪家人，冇諗過會有工作，同公司請咗希望7月返去，陪父母過生日，順便可以食飯慶祝攞獎。」覺得中年好聲音給中年人多一次追夢機會，表示推介了好多朋友參加《中4》，與辰媽媽和姊姊都有唱歌夢，不過姊姊表示家中有一個就夠，與辰也擔心她們參加會太勞累，並非不想媽媽做師妹，笑言：「佢係師傅。」

另外《中年好聲音3紅白大戰》當日綵排後台參賽者劉曉昆推着「生命鬥士」李金凱坐上手推車，險令金凱後腦着地，與辰被問起此事代為解釋：「意外係冇諗到，係冇心嘅，金凱都鍾意玩，有時大家都會孭住和抱住金凱玩，應該冇諗過，希望網民唔好怪任何人。」